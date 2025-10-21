október 21., kedd

Igazi őszi időjárás várható szerdán

Szerdán napsütés és felhőváltás, záporok, szélvihar egyaránt felütheti fejét. Mutatjuk a holnapi időjárás részleteit!

Heol.hu

Az ország nagy részén változékony idő ígérkezik szerdára: a nappali hőmérsékletek általában 16–17 °C körül alakulnak, azonban délkeleten néhol ez akár 17 fokig is felkúszhat. A felhőzet mozaikos lesz: időnként derült, máskor réteg- és gomolyfelhők zavarhatják az égképet. Csapadékra főként délutántól van kilátás, elszórtan zápor vagy zivatar formájában. A legerősebb cellákhoz felhőszakadás, viharos széllökések is társulhatnak. 

Őszi lehelet: ilyen lesz a holnapi időjárás
Forrás: Veol.hu

Ezt hozhatja a holnapi időjárás

Reggel (6–10 óra körül)

A hőmérséklet 10 °C körül alakul, csípősebb lesz azok számára, akik korán kelnek. Az égbolt túlnyomóan felhős lesz, de időnként kisebb rések nyílhatnak, amikor átsejlik a napfény (helyenként “helyenként felhős”). Csapadékra reggel nem igazán számíthatunk, de párában, párafoszlányokban lehetnek nedves foltok. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, főként északkeleti irányból.

Délután (12–16 óra körül)

A délben várható csúcshőmérséklet 15-17 °C körül alakul. A felhőzet változékony: lesz, ahol erősebb gomolyfelhő-képződés is megjelenik, főként a hegyek felől. Csapadék lehetősége erősebben jelenik meg: helyenként zápor, zivatar kialakulása nem zárható ki, különösen a melegedő levegősávok környékén. A szél megélénkülhet, és zivatarokhoz közel már erősebb lökések is előfordulhatnak.

Este (18–22 óra körül és később)

A hőmérséklet fokozatosan csökken, 12 °C köré. Az égbolt felhős marad, a gomolyfelhők mellett akár újabb zivatargócok is kialakulhatnak. Csapadék esélye visszatérő lesz: elszórt záporok, zivatarok lehetnek. A szél továbbra is aktív marad, zivatar közeli területeken lökésekkel.

Aktuális riasztások

A met.hu veszélyjelzési adatbázisa szerint jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés vagy riasztás a Heves vármegye területére. Ez azt jelenti, hogy bár az időjárás lehűl, és reggel akár ködfoltok is lehetnek, nem számítunk jelentős rendkívüli eseményre.

Járások szerinti táblázat

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Egri3148
Füzesabonyi3148
Bélapátfalvai2137
Gyöngyösi3158
Hevesi3148
Pétervásárai2137
Hatvani3148

Holnap Heves vármegyében egy izgalmas, változékony napra számíthatunk: a reggeli enyhe hűvösség fokozatosan melegedő, de instabil délutánt enged meg, amikor akár záporok, zivatarok is feltűnhetnek. Az este sem ígér teljes nyugalmat: továbbra is maradhatnak zivataros jelenségek. A szél néhol megerősödhet, különösen a csapadék közelében.

 

 

 

 

 

