Igazi őszi időjárás várható szerdán
Szerdán napsütés és felhőváltás, záporok, szélvihar egyaránt felütheti fejét. Mutatjuk a holnapi időjárás részleteit!
Az ország nagy részén változékony idő ígérkezik szerdára: a nappali hőmérsékletek általában 16–17 °C körül alakulnak, azonban délkeleten néhol ez akár 17 fokig is felkúszhat. A felhőzet mozaikos lesz: időnként derült, máskor réteg- és gomolyfelhők zavarhatják az égképet. Csapadékra főként délutántól van kilátás, elszórtan zápor vagy zivatar formájában. A legerősebb cellákhoz felhőszakadás, viharos széllökések is társulhatnak.
Ezt hozhatja a holnapi időjárás
Reggel (6–10 óra körül)
A hőmérséklet 10 °C körül alakul, csípősebb lesz azok számára, akik korán kelnek. Az égbolt túlnyomóan felhős lesz, de időnként kisebb rések nyílhatnak, amikor átsejlik a napfény (helyenként “helyenként felhős”). Csapadékra reggel nem igazán számíthatunk, de párában, párafoszlányokban lehetnek nedves foltok. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, főként északkeleti irányból.
Délután (12–16 óra körül)
A délben várható csúcshőmérséklet 15-17 °C körül alakul. A felhőzet változékony: lesz, ahol erősebb gomolyfelhő-képződés is megjelenik, főként a hegyek felől. Csapadék lehetősége erősebben jelenik meg: helyenként zápor, zivatar kialakulása nem zárható ki, különösen a melegedő levegősávok környékén. A szél megélénkülhet, és zivatarokhoz közel már erősebb lökések is előfordulhatnak.
Este (18–22 óra körül és később)
A hőmérséklet fokozatosan csökken, 12 °C köré. Az égbolt felhős marad, a gomolyfelhők mellett akár újabb zivatargócok is kialakulhatnak. Csapadék esélye visszatérő lesz: elszórt záporok, zivatarok lehetnek. A szél továbbra is aktív marad, zivatar közeli területeken lökésekkel.
Aktuális riasztások
A met.hu veszélyjelzési adatbázisa szerint jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés vagy riasztás a Heves vármegye területére. Ez azt jelenti, hogy bár az időjárás lehűl, és reggel akár ködfoltok is lehetnek, nem számítunk jelentős rendkívüli eseményre.
Járások szerinti táblázat
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Egri
|3
|14
|8
|Füzesabonyi
|3
|14
|8
|Bélapátfalvai
|2
|13
|7
|Gyöngyösi
|3
|15
|8
|Hevesi
|3
|14
|8
|Pétervásárai
|2
|13
|7
|Hatvani
|3
|14
|8
Holnap Heves vármegyében egy izgalmas, változékony napra számíthatunk: a reggeli enyhe hűvösség fokozatosan melegedő, de instabil délutánt enged meg, amikor akár záporok, zivatarok is feltűnhetnek. Az este sem ígér teljes nyugalmat: továbbra is maradhatnak zivataros jelenségek. A szél néhol megerősödhet, különösen a csapadék közelében.
