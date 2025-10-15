Nem nyugszik a szél és eső is jöhet - változatos lesz a csütörtöki idő

Az ország nagy részén mérsékelten meleg, változóan felhős időre számíthatunk csütörtökön. Napos időszakok mellett gomolyfelhők jelenhetnek meg, helyenként záporok, kisebb eső sem zárható ki. A délutáni órákban egyes térségekben időszakos szél erősödhet. A holnapi időjárása átlaghőmérséklet 20–25 °C között alakulhat, de helyenként enyhébb meleg is előfordulhat.

Változatos lesz a holnapi időjárás

Forrás: Haon.hu

Ilyen lesz a holnapi időjárás

Reggel

A nap első óráiban mérsékelt felhőzet várható, de nagyobb felhőtömeg csak elszórtan jelenik meg. Több helyen napos időre számíthatunk. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, reggel 7–10 °C körül alakulhat. A délnyugati, déli szél gyenge, mérsékelt marad, időnként megélénkülhet. Csapadék nem valószínű.

Délután

A legmelegebb időszakban a megye nagy részén derült vagy enyhén felhős ég várható, több órán át napos idő. A hőmérséklet 22–24 °C körül tetőzik. A szél délies irányból fújhat, élénk lökések is előfordulhatnak. Csapadék továbbra sem jellemző, bár a környező térségek felől apró felhők érkezhetnek.

Este

Estefelé fokozatosan növekedhet a felhőzet, különösen a megye északi részén. A hőmérséklet visszaesik 14–16 °C köré. A szél mérséklődik, nyugati, északnyugati irányba fordulhat. Csapadék inkább csak futó zápor formájában jelenhet meg, de várhatóan nem lesz vonzó feltétele annak, hogy nagyobb eső alakuljon ki.

Aktuális riasztások

Jelenleg nem található érvényes figyelmeztetés vagy riasztás a met.hu vagy a veszélyjelzés oldalain. mobil.met.hu+1

Ez azt jelenti, hogy sem zivatar, sem extrém hőmérséklet, sem más veszélyes időjárási jelenség nem szerepel az azonnali előrejelzésekben.

Járások szerinti hőmérséklet-előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Bélapátfalvai 8–10 21–23 14–16 Egri 9–11 22–24 15–16 Füzesabonyi 8–10 22–23 14–15 Gyöngyösi 9–11 22–24 15–16 Hevesi 8–10 21–23 14–15 Pétervásárai 7–9 20–22 13–15 Hatvani 7–10 20–22 13–15

Holnap Heves vármegyében kellemes, közepes meleg napra számíthatunk, többnyire napos égbolttal és mérsékelt délies széllel. A délutáni órákban igazi koraőszi hangulat jöhet, de az estéhez közeledve a felhők fokozatosan gyarapodhatnak. Mivel jelenleg nincs érvényes riasztás, a nap viszonylag nyugodtnak ígérkezik – ideális lehet kültéri programokra, akár túrára is, csapadék nagy valószínűséggel nem zavarja meg.