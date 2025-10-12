Felhők gyűlnek Heves felett – de vajon mit hoznak?

Az ország nagy részén változékony felhőzet várható hétfőn – főként gomolyfelhők dominálnak, délután helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. A dél-alföldi és keleti térségekben nagyobb eséllyel alakulhatnak ki intenzívebb csapadék­cellák. A holnapi időjárás maximumhőmérséklete 25–29 °C körül alakulhat, az északnyugati megyékben kissé hűvösebb tartomány várható. A szél mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg erős lökések sem kizártak.

Felhők gyűlnek Heves felett – de vajon mit hoz a holnapi időjárás?

Forrás: Boon.hu

Részletes előrejelzés Heves vármegyére

Reggel

Reggel a völgyekben párásabb, ködös foltok is előfordulhatnak, amelyek később megszűnhetnek. Az ég részben felhős lesz, helyenként alacsony felhők is megjelenhetnek. A hőmérséklet 13–16 °C között várható. A szél gyenge, főként keleti irányból fúj.

Délután

A melegedés hatására 26–28 °C-ig melegedhet a levegő. A gomolyfelhők fokozatosan nőnek, dél és észak felé nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok vagy zivatarok – különösen a dombvidéki és északi járásokban. A szél ilyenkor már erősebb lehet, főként zivatar felé közeledve lökések is várhatók (akár 40–60 km/h körül).

Este

Az esti órákban a felhőzet tovább gyarapodhat, magas felhők érkezhetnek. A zápor- és zivatarlehetőség fokozatosan csökken, de néhány helyen még lehetnek göngyölődő záporok. A hőmérséklet 17–19 °C körül alakul. A szél mérsékelt marad, de zivatar maradványban ismét élénkebb lehet.Aktuális riasztások

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aktuális riasztások

A met.hu figyelmeztető oldalán jelenleg nincs érvényben riasztás az ország területére. Meteorológiai Szolgálat+1

Ez azt jelenti, hogy nincs országos figyelmeztetés viharos eseményekre. Ugyanakkor délutáni zivatarok környezetében lokálisan lehetnek erősebb széllökések, nagyobb csapadék.

Holnapi időjárás járások szerint

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Bélapátfalvai 14 27 18 Egri 15 28 19 Hevesi 13 26 17 Gyöngyösi 14 27 18 Pétervásárai 13 26 17 Füzesabonyi 14 27 18

Összegzés

Hétfőn Heves megyében vegyes napra készülhetünk: reggel párás, hűvös kezdettel, délután azonban már melegedéssel, részben gomolyfelhős ég alatt, néhol zápor- vagy zivatarlehetőséggel. Az esti órákra a csapadék valószínűsége csökken, de a felhők megmaradhatnak. Összességében izgalmas és változékony nap előtt állunk – a napsütés pillanatai mellett számolni kell helyi fordulatokkal is. Érdemes rugalmasan tervezni, és figyelni a friss előrejelzéseket.