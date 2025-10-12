2 órája
Felhők gyűlnek Heves felett – de vajon mit hoznak?
Hétfőn lehetnek napos időszakok, de nem kizárt, hogy zápor vagy zivatar is felüti fejét. Lássuk, mit jósolnak a meteorológusok, hogyan alakul a holnapi időjárás.
Az ország nagy részén változékony felhőzet várható hétfőn – főként gomolyfelhők dominálnak, délután helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. A dél-alföldi és keleti térségekben nagyobb eséllyel alakulhatnak ki intenzívebb csapadékcellák. A holnapi időjárás maximumhőmérséklete 25–29 °C körül alakulhat, az északnyugati megyékben kissé hűvösebb tartomány várható. A szél mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg erős lökések sem kizártak.
Részletes előrejelzés Heves vármegyére
Reggel
Reggel a völgyekben párásabb, ködös foltok is előfordulhatnak, amelyek később megszűnhetnek. Az ég részben felhős lesz, helyenként alacsony felhők is megjelenhetnek. A hőmérséklet 13–16 °C között várható. A szél gyenge, főként keleti irányból fúj.
Délután
A melegedés hatására 26–28 °C-ig melegedhet a levegő. A gomolyfelhők fokozatosan nőnek, dél és észak felé nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok vagy zivatarok – különösen a dombvidéki és északi járásokban. A szél ilyenkor már erősebb lehet, főként zivatar felé közeledve lökések is várhatók (akár 40–60 km/h körül).
Este
Az esti órákban a felhőzet tovább gyarapodhat, magas felhők érkezhetnek. A zápor- és zivatarlehetőség fokozatosan csökken, de néhány helyen még lehetnek göngyölődő záporok. A hőmérséklet 17–19 °C körül alakul. A szél mérsékelt marad, de zivatar maradványban ismét élénkebb lehet.Aktuális riasztások
A met.hu figyelmeztető oldalán jelenleg nincs érvényben riasztás az ország területére. Meteorológiai Szolgálat+1
Ez azt jelenti, hogy nincs országos figyelmeztetés viharos eseményekre. Ugyanakkor délutáni zivatarok környezetében lokálisan lehetnek erősebb széllökések, nagyobb csapadék.
Holnapi időjárás járások szerint
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Bélapátfalvai
|14
|27
|18
|Egri
|15
|28
|19
|Hevesi
|13
|26
|17
|Gyöngyösi
|14
|27
|18
|Pétervásárai
|13
|26
|17
|Füzesabonyi
|14
|27
|18
Összegzés
Hétfőn Heves megyében vegyes napra készülhetünk: reggel párás, hűvös kezdettel, délután azonban már melegedéssel, részben gomolyfelhős ég alatt, néhol zápor- vagy zivatarlehetőséggel. Az esti órákra a csapadék valószínűsége csökken, de a felhők megmaradhatnak. Összességében izgalmas és változékony nap előtt állunk – a napsütés pillanatai mellett számolni kell helyi fordulatokkal is. Érdemes rugalmasan tervezni, és figyelni a friss előrejelzéseket.
