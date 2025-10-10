A szombati időjárás sok meglepetést tartogat számunkra

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli, délnyugati tájakon lehet időszakosan kevesebb a felhő. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, legnagyobb eséllyel északkeleten. Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen lesz erős, estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között várható, de a tartósan borult északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb lehet. Késő este 7, 15 fok valószínű – számolt be a holnapi időjárásról a HungaroMet.

Holnapi időjárás: felhős időnk lesz szombaton.

Forrás: Shutterstock

De Hevesben mit tartogat számunkra a holnapi időjárás?

Reggel:

Reggel változékonyan felhős égbolt boríthatja Heves megyét, a felhők időnként sűrűbbek, máshol ritkábbak lehetnek. Helyenként képződhet sejtszerű pára vagy akár enyhe párafüggés a levegőben. A hőmérséklet 7–10 °C között indul, a hidegebb helyeken akár 6–7 °C is előfordulhat. A szél gyenge marad, főként északnyugati irányból, 5–10 km/h körüli sebességgel.

Délután:

A délutáni órákban a nap kisebb szünetekre betörhet a felhők mögül, de az ég továbbra is alapvetően változékony, gomolyfelhők is előfordulnak. A hőmérséklet 15–17 °C környékén tetőzik, de a délies, felhősebb helyeken inkább 14–15 °C körüli érték valószínű. A szél élénkebb lehet, de igazán viharos széllökések nem jellemzőek a megyére.

Este:

Este ismét erőteljesebb felhősödés valószínű, esetleg felhős-borult ég várható. A hőmérséklet fokozatosan esik 12–14 °C köré. A szél mérséklődik, iránya északnyugatira vált, 5–8 km/h körüli sebességgel. Csapadék nagy valószínűséggel nem várható, viszont párásodás, ködfoltok kialakulása előfordulhat.

Aktuális riasztások

A HungaroMet nem adott ki Heves vármegyére figyelmeztetést vagy riasztást. Országos szinten sem jeleznek kritikus időjárási eseményt, noha a Dunántúlon délelőtt akár 65 km/h körüli széllökés sem zárható ki.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 8 16 13 Gyöngyös 7 16 13 Hatvan 8 17 14 Heves 7 15 12 Pétervására 6 15 12

Heves megyében kiegyensúlyozott, kora őszi jellegű nap várható: se extrém meleg, se erőteljes csapadék nem jellemző, de a felhőzet sokféle arca mutatkozhat. A reggeli órák kissé hűvösek lesznek, délutánra viszont enyhe meleg áraszthatja el a tájat, este pedig ismét visszatérhet a hűvös levegő. Érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a nap folyamán szükség lehet kabátra vagy pulóverre is.