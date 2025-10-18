október 18., szombat

Lukács névnap

Időjárás

Akár már fagyhat is – holnap változékony időjárás vár ránk Hevesben

Vasárnap kellemesen hűvös, de naposabb idő várható Heves vármegyében. Bár a reggel kissé csípősnek ígérkezik, délután már kellemes őszi idő vár ránk.

Délelőtt szinte országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti és délnyugati országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél. Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő – számolt be a vasárnapi időjárásról a HungaroMet.

Borongósan indul a holnapi időjárás.
Forrás: Magyar Nemzet

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hevesben

Heves megyében holnap napközben kellemes őszi időre számíthatunk, de a reggel még hűvös lehet.

Reggel: Hajnalban 0 °C körüli minimum lehet – bükkaljai völgyrészeken akár fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Reggel ködfoltok is előfordulhatnak. A szél gyenge marad, főként északias szélre számíthatunk.

Fagypont alá is mehet a hőmérséklet vasárnap hajnalban.
Forrás: Időkép

Délután: A délutáni órákban a hőmérséklet 12–17 °C körül alakulhat, a napsütéses időszakok megnövekednek, felhőzet szakadozottá válhat. Csapadék nem várható. A szél továbbra sem lesz feltűnően erős, legfeljebb mérsékelt légmozgásra számíthatunk.

Este: Estére visszahűl az idő, 5 – 10 °C köré csökkenhet a hőmérséklet. Az égbolt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, erősebb széllökésekre továbbra sem számíthatunk.

Aktuális riasztások

Jelenleg Heves vármegyére nincsenek érvényben figyelmeztetések és riasztások sem.

JárásReggel Délután Este
Eger járás0 °C14 °C8 °C
Gyöngyös járás1 °C15 °C9 °C
Hatvan járás2 °C16 °C9 °C
Heves járás1 °C15 °C8 °C
Pétervására járás0 °C14 °C7 °C

Milyen idő lesz holnap?

Vasárnap tehát viszonylag nyugodt őszi nap elé nézünk Heves vármegyében: a reggeli még hidegen fog indulni, de délutánra már barátságosabb, naposabb idő köszönthet be. Este ismét lehűl a levegő, így érdemes majd rétegesen öltözködni. 

 

