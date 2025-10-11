2 órája
Vajon marad az őszi napsütés, vagy elő kell venni az esernyőt Hevesben?
Szabadtéri programot tervezel? A vasárnapi időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést számodra.
Mutatjuk, hogy alakul a vasárnapi időjárás Hevesben. A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is - írja a HungaroMet.
Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?
Reggel:
Reggelre 5–9 °C közé hűl le a levegő. A felhőzet fokozatosan csökken, és többnyire derült égbolt valószínű.
Délután:
Délutánra 16–21 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg rétegfelhők. Csapadék nem várható.
Este:
Este 10–14 °C körüli hőmérsékletre van kilátás. Az égbolt derült lesz, csapadék nem valószínű.
Aktuális riasztások
A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|5
|16
|10
|Gyöngyös
|5
|16
|10
|Hatvan
|6
|17
|11
|Heves
|5
|16
|10
|Füzesabony
|6
|17
|11
|Pétervására
|5
|16
|10
|Bélapátfalva
|5
|16
|10
Vasárnap Heves vármegyében ideális idő lesz szabadtéri programokhoz: napos, szeles idő, 16–21 °C közötti hőmérséklettel. Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a kellemes időt egy erdei sétára vagy kirándulásra. A szeles idő miatt ajánlott réteges öltözködés, hogy a változó szélviszonyoknak megfelelően kényelmesen tölthessük el a napot.
