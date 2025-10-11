október 11., szombat

2 órája

Vajon marad az őszi napsütés, vagy elő kell venni az esernyőt Hevesben?

Címkék#HungaroMet#időjárás#szél

Szabadtéri programot tervezel? A vasárnapi időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést számodra.

Heol.hu

Mutatjuk, hogy alakul a vasárnapi időjárás Hevesben. A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is - írja a HungaroMet.

A holnapi időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést azoknak, akik szabadtéri programot terveznek.
 Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?

Reggel:
Reggelre 5–9 °C közé hűl le a levegő. A felhőzet fokozatosan csökken, és többnyire derült égbolt valószínű.

Délután:
Délutánra 16–21 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg rétegfelhők. Csapadék nem várható.

Este:
Este 10–14 °C körüli hőmérsékletre van kilátás. Az égbolt derült lesz, csapadék nem valószínű.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger51610
Gyöngyös51610
Hatvan61711
Heves51610
Füzesabony61711
Pétervására51610
Bélapátfalva51610

Vasárnap Heves vármegyében ideális idő lesz szabadtéri programokhoz: napos, szeles idő, 16–21 °C közötti hőmérséklettel. Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a kellemes időt egy erdei sétára vagy kirándulásra. A szeles idő miatt ajánlott réteges öltözködés, hogy a változó szélviszonyoknak megfelelően kényelmesen tölthessük el a napot.

 

 

