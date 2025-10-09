2 órája
A köd után sem számíthatunk túl sok jóra Hevesben pénteken
Heves vármegyében pénteken változékony időjárásra számíthatunk: a napsütéses időszakokat záporok tarkíthatják, miközben az északnyugati szél a nap nagy részében érezhető marad. Mutatjuk a részleteket.
Az ország nagy részén változó mennyiségű felhőzet és több-kevesebb napsütés várható. Kevés helyen, főként északkeleten előfordulhat eső vagy zápor. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-10 fok között alakul, míg a nappali maximum 15-20 fok körül várható.
De milyen idő lesz holnap Heves vármegyében?
Reggel
A megye déli, délnyugati tájain több órás napsütés várható, míg északkeleten párásság, köd és rétegfelhőzet lerakódhat. A hőmérséklet 5-7 Celsius-fok körül alakul, a szél általában gyenge lesz, de helyenként élénk lesz az északnyugati légmozgás.
Délután
Gomolyfelhős idő várható, a napsütést felhők zavarhatják, különösen északkeleten. Néhány helyen alakulhat ki kisebb eső vagy zápor, főként a megye északkeleti részein. A hőmérséklet 14-18 fok között várható, az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak.
Este
A felhőzet csökkenése várható, különösen észak felől, néhol köd előfordulhat. A hőmérséklet 8-12 fok között alakul, a szél mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen.
Nyugodt napra számíthatunk
A HungaroMet adatai szerint Heves vármegyében jelenleg nincs érvényben semmilyen időjárási veszélyjelzés vagy figyelmeztetés, azaz a nap viszonylag biztonságos időjárási körülményeket tartogat.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|6
|16
|10
|Gyöngyös
|5
|17
|11
|Heves
|5
|15
|9
|Pétervására
|7
|18
|12
|Hatvan
|6
|16
|10
A péntek kiegyensúlyozott őszi időjárást hoz Heves vármegyében: a napos időszakokat északnyugati szél kíséri, amely néha élénk is lehet, különösen a délutáni órákban – számolt be a holnapi időjárásról a Hungaromet. A hőmérséklet mérsékelten hűvös lesz, így érdemes rétegesen öltözködni.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban