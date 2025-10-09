október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

A köd után sem számíthatunk túl sok jóra Hevesben pénteken

Címkék#felhő#Gyöngyös#időjárásjelentés#időjárás#zápor

Heves vármegyében pénteken változékony időjárásra számíthatunk: a napsütéses időszakokat záporok tarkíthatják, miközben az északnyugati szél a nap nagy részében érezhető marad. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Az ország nagy részén változó mennyiségű felhőzet és több-kevesebb napsütés várható. Kevés helyen, főként északkeleten előfordulhat eső vagy zápor. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-10 fok között alakul, míg a nappali maximum 15-20 fok körül várható.

Holnapi időjárás: napos, változékony időjárásra számíthatunk pénteken, néhol eső is előfordulhat.
Holnapi időjárás: napos, változékony időjárásra számíthatunk pénteken, néhol eső is előfordulhat.
Forrás: Shutterstock

De milyen idő lesz holnap Heves vármegyében?

Reggel

A megye déli, délnyugati tájain több órás napsütés várható, míg északkeleten párásság, köd és rétegfelhőzet lerakódhat. A hőmérséklet 5-7 Celsius-fok körül alakul, a szél általában gyenge lesz, de helyenként élénk lesz az északnyugati légmozgás.

Délután

Gomolyfelhős idő várható, a napsütést felhők zavarhatják, különösen északkeleten. Néhány helyen alakulhat ki kisebb eső vagy zápor, főként a megye északkeleti részein. A hőmérséklet 14-18 fok között várható, az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak.

Este

A felhőzet csökkenése várható, különösen észak felől, néhol köd előfordulhat. A hőmérséklet 8-12 fok között alakul, a szél mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen.

Nyugodt napra számíthatunk

A HungaroMet adatai szerint Heves vármegyében jelenleg nincs érvényben semmilyen időjárási veszélyjelzés vagy figyelmeztetés, azaz a nap viszonylag biztonságos időjárási körülményeket tartogat.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger61610
Gyöngyös51711
Heves5159
Pétervására71812
Hatvan61610

A péntek kiegyensúlyozott őszi időjárást hoz Heves vármegyében: a napos időszakokat északnyugati szél kíséri, amely néha élénk is lehet, különösen a délutáni órákban – számolt be a holnapi időjárásról a Hungaromet. A hőmérséklet mérsékelten hűvös lesz, így érdemes rétegesen öltözködni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu