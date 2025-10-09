A köd után sem számíthatunk túl sok jóra Hevesben pénteken

Az ország nagy részén változó mennyiségű felhőzet és több-kevesebb napsütés várható. Kevés helyen, főként északkeleten előfordulhat eső vagy zápor. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-10 fok között alakul, míg a nappali maximum 15-20 fok körül várható.

Holnapi időjárás: napos, változékony időjárásra számíthatunk pénteken, néhol eső is előfordulhat.

De milyen idő lesz holnap Heves vármegyében?

Reggel

A megye déli, délnyugati tájain több órás napsütés várható, míg északkeleten párásság, köd és rétegfelhőzet lerakódhat. A hőmérséklet 5-7 Celsius-fok körül alakul, a szél általában gyenge lesz, de helyenként élénk lesz az északnyugati légmozgás.

Délután

Gomolyfelhős idő várható, a napsütést felhők zavarhatják, különösen északkeleten. Néhány helyen alakulhat ki kisebb eső vagy zápor, főként a megye északkeleti részein. A hőmérséklet 14-18 fok között várható, az északnyugati szél megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak.

Este

A felhőzet csökkenése várható, különösen észak felől, néhol köd előfordulhat. A hőmérséklet 8-12 fok között alakul, a szél mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen.

Nyugodt napra számíthatunk

A HungaroMet adatai szerint Heves vármegyében jelenleg nincs érvényben semmilyen időjárási veszélyjelzés vagy figyelmeztetés, azaz a nap viszonylag biztonságos időjárási körülményeket tartogat.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 6 16 10 Gyöngyös 5 17 11 Heves 5 15 9 Pétervására 7 18 12 Hatvan 6 16 10

A péntek kiegyensúlyozott őszi időjárást hoz Heves vármegyében: a napos időszakokat északnyugati szél kíséri, amely néha élénk is lehet, különösen a délutáni órákban – számolt be a holnapi időjárásról a Hungaromet. A hőmérséklet mérsékelten hűvös lesz, így érdemes rétegesen öltözködni.