Várható fordulat Heves fölött – napközben is lehet meglepetés az égen

Az ország nagy részén változékony, gomoly- és fátyolfelhős idő várható pénteken. Délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki – különösen a középső és keleti tájakon. A nappali hőmérsékletek jellemzően 23–28 °C között alakulnak, míg az északi, északnyugati megyékben kissé hűvösebb lehet. A holnapi időjárás erősebb széllökéseket is hozhat.

Napközben is hozhat meglepetést a holnapi időjárás

Így alakul a holnapi időjárás

Reggel

A reggeli órákban helyenként párás foltok, esetleg alacsony rétegfelhők is előfordulhatnak. A nap korai részeiben részben felhős ég várható, de néhány derült időszak sem kizárt. A hőmérséklet 13–16 °C körül alakul. A szél gyenge marad, iránya keleties-nagyjából stabil lesz.

Délután

A melegedés előrehaladtával a gomolyfelhők gyarapodása várható. A délutáni órákban 25–28 °C körüli értékeket érhetünk el. Az északi-déli áramlások egyszer-egyszer labilis cellákat hozhatnak létre, így nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar – különösen a dombvidéki és északi járásokban. Ilyenkor helyi lökéses szél is előfordulhat.

Este

Az esti órákban a felhőzet tovább növekedhet, magasabb felhők húzódhatnak be. A csapadék esélye fokozatosan csökken, ám elszórtan zápor még előfordulhat. A hőmérséklet este 17–19 °C körül alakul. A szél mérsékelt marad, de zivatar maradványaiban ismét élénkebb szél is feltűnhet.

Aktuális riasztások

A met.hu veszélyjelzési adatbázisában jelenleg nincs országos figyelmeztetés Heves megyére vonatkozóan.

Ez azt jelenti, hogy bár zápor- vagy zivatar kialakulása lehetséges, ezek nem ígérkeznek széles körű vagy szélsőséges jelenségeknek.

Járások szerinti táblázat

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Bélapátfalvai 14 27 18 Egri 15 28 19 Hevesi 13 26 17 Gyöngyösi 14 27 18 Pétervásárai 13 26 17 Füzesabonyi 14 27 18 Hatvani 14 27 17

Holnap Heves vármegyében viszonylag mozgalmas, időnként izgalmas napra számíthatunk. A reggel hűvös, párás indítással kezd, délutánra azonban melegedés és gomolyfelhősödés várható, amelyek mellé néhol zápor vagy zivatar is társulhat. Este a csapadék esélye mérséklődik, de a felhőzet megmaradhat. Az egész nap inkább nyugodt hangulatot ígér, ám a délutáni órákban ajánlott figyelni az égboltra.