2 órája
Várható fordulat Heves fölött – napközben is lehet meglepetés az égen
Pénteken élénkülő légmozgás, gomolygó felhők, és bizonyos járásokban zivatar is előfordulhat. Cikkünkben részletesen áttekintjük, mit hozhat a holnapi időjárás.
Az ország nagy részén változékony, gomoly- és fátyolfelhős idő várható pénteken. Délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki – különösen a középső és keleti tájakon. A nappali hőmérsékletek jellemzően 23–28 °C között alakulnak, míg az északi, északnyugati megyékben kissé hűvösebb lehet. A holnapi időjárás erősebb széllökéseket is hozhat.
Így alakul a holnapi időjárás
Reggel
A reggeli órákban helyenként párás foltok, esetleg alacsony rétegfelhők is előfordulhatnak. A nap korai részeiben részben felhős ég várható, de néhány derült időszak sem kizárt. A hőmérséklet 13–16 °C körül alakul. A szél gyenge marad, iránya keleties-nagyjából stabil lesz.
Délután
A melegedés előrehaladtával a gomolyfelhők gyarapodása várható. A délutáni órákban 25–28 °C körüli értékeket érhetünk el. Az északi-déli áramlások egyszer-egyszer labilis cellákat hozhatnak létre, így nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar – különösen a dombvidéki és északi járásokban. Ilyenkor helyi lökéses szél is előfordulhat.
Este
Az esti órákban a felhőzet tovább növekedhet, magasabb felhők húzódhatnak be. A csapadék esélye fokozatosan csökken, ám elszórtan zápor még előfordulhat. A hőmérséklet este 17–19 °C körül alakul. A szél mérsékelt marad, de zivatar maradványaiban ismét élénkebb szél is feltűnhet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Aktuális riasztások
A met.hu veszélyjelzési adatbázisában jelenleg nincs országos figyelmeztetés Heves megyére vonatkozóan. mobil.met.hu+1
Ez azt jelenti, hogy bár zápor- vagy zivatar kialakulása lehetséges, ezek nem ígérkeznek széles körű vagy szélsőséges jelenségeknek.
Járások szerinti táblázat
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Bélapátfalvai
|14
|27
|18
|Egri
|15
|28
|19
|Hevesi
|13
|26
|17
|Gyöngyösi
|14
|27
|18
|Pétervásárai
|13
|26
|17
|Füzesabonyi
|14
|27
|18
|Hatvani
|14
|27
|17
Holnap Heves vármegyében viszonylag mozgalmas, időnként izgalmas napra számíthatunk. A reggel hűvös, párás indítással kezd, délutánra azonban melegedés és gomolyfelhősödés várható, amelyek mellé néhol zápor vagy zivatar is társulhat. Este a csapadék esélye mérséklődik, de a felhőzet megmaradhat. Az egész nap inkább nyugodt hangulatot ígér, ám a délutáni órákban ajánlott figyelni az égboltra.
Javasolt réteges, de esővédelmi lehetőséget is biztosító öltözet, valamint kültéri programok esetén napközben – különösen délután – érdemes időről időre rápillantani az időjárás-jelentésre.
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!