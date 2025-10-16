október 16., csütörtök

Időjárás

2 órája

Várható fordulat Heves fölött – napközben is lehet meglepetés az égen

Címkék#felhőzet#hőmérséklet#időjárás

Pénteken élénkülő légmozgás, gomolygó felhők, és bizonyos járásokban zivatar is előfordulhat. Cikkünkben részletesen áttekintjük, mit hozhat a holnapi időjárás.

Heol.hu

Az ország nagy részén változékony, gomoly- és fátyolfelhős idő várható pénteken. Délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki – különösen a középső és keleti tájakon. A nappali hőmérsékletek jellemzően 23–28 °C között alakulnak, míg az északi, északnyugati megyékben kissé hűvösebb lehet. A holnapi időjárás erősebb széllökéseket is hozhat.

Napközben is hozhat meglepetést a holnapi időjárás
Forrás: Baon.hu

Így alakul a holnapi időjárás

Reggel
A reggeli órákban helyenként párás foltok, esetleg alacsony rétegfelhők is előfordulhatnak. A nap korai részeiben részben felhős ég várható, de néhány derült időszak sem kizárt. A hőmérséklet 13–16 °C körül alakul. A szél gyenge marad, iránya keleties-nagyjából stabil lesz.

Délután
A melegedés előrehaladtával a gomolyfelhők gyarapodása várható. A délutáni órákban 25–28 °C körüli értékeket érhetünk el. Az északi-déli áramlások egyszer-egyszer labilis cellákat hozhatnak létre, így nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar – különösen a dombvidéki és északi járásokban. Ilyenkor helyi lökéses szél is előfordulhat.

Este
Az esti órákban a felhőzet tovább növekedhet, magasabb felhők húzódhatnak be. A csapadék esélye fokozatosan csökken, ám elszórtan zápor még előfordulhat. A hőmérséklet este 17–19 °C körül alakul. A szél mérsékelt marad, de zivatar maradványaiban ismét élénkebb szél is feltűnhet.

Aktuális riasztások

A met.hu veszélyjelzési adatbázisában jelenleg nincs országos figyelmeztetés Heves megyére vonatkozóan. mobil.met.hu+1
Ez azt jelenti, hogy bár zápor- vagy zivatar kialakulása lehetséges, ezek nem ígérkeznek széles körű vagy szélsőséges jelenségeknek.

Járások szerinti táblázat

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Bélapátfalvai142718
Egri152819
Hevesi132617
Gyöngyösi142718
Pétervásárai132617
Füzesabonyi142718
Hatvani142717

Holnap Heves vármegyében viszonylag mozgalmas, időnként izgalmas napra számíthatunk. A reggel hűvös, párás indítással kezd, délutánra azonban melegedés és gomolyfelhősödés várható, amelyek mellé néhol zápor vagy zivatar is társulhat. Este a csapadék esélye mérséklődik, de a felhőzet megmaradhat. Az egész nap inkább nyugodt hangulatot ígér, ám a délutáni órákban ajánlott figyelni az égboltra.

Javasolt réteges, de esővédelmi lehetőséget is biztosító öltözet, valamint kültéri programok esetén napközben – különösen délután – érdemes időről időre rápillantani az időjárás-jelentésre.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
