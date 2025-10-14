Mikor tör be a borongós idő? – felhők, naplemente és meglepetések Hevesben

Szerdán az ország nagy részén változékony időre lehet számítani: helyenként felfrissülés, megnövekedő felhőzet, később esetleges záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A holnapi időjárás nappal 16–22 °C körül alakul, míg éjszakára 7–12 °C környékére csökken. A szél mérsékelt marad, néhol erős széllökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében.

Erős szelet hozhat a szerda - így alakul a holnapi időjárás

A holnapi időjárás eleinte felhős lesz

Reggel

Hőmérséklet: 9–12 °C

Felhőzet: kezdetben erősebben felhős, idővel ritkulhat

Csapadék: eleinte száraz, de a reggeli órákban helyenként kisebb zápor nem zárható ki

Szél: mérsékelt, helyenként erősebb lökésekkel

Délután

Hőmérséklet: 18–21 °C

Felhőzet: változóan felhős, helyenként rövidebb napos időszakokkal

Csapadék: zápor, zivatar kialakulásának esélye emelkedik

Szél: megerősödhet, főként zivatar környezetében lökések is várhatók

Este

Hőmérséklet: 11–14 °C

Felhőzet: gomolyfelhőzés, borultabb területek is lehetnek

Csapadék: elszórtan zápor, zivatar lehetséges

Szél: továbbra is élénk szél lehetséges, zivatarjelenségek esetén széllökésekkel

Aktuális riasztások

A met.hu veszélyjelzése alapján jelenleg nincs érvényes riasztás az ország területén. met.hu

Ez azt jelenti, hogy ugyan zivatarok lehetősége fennáll, de jelenleg nem vált ki olyan veszélyes jelenséget az előrejelzés, amely riasztási szintet indokolna.

Járások szerinti hőmérsékleti bontás

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Gyöngyös 10–12 19–21 12–14 Hatvan 9–11 18–20 11–13 Heves 9–12 18–21 12–14 Eger 10–13 19–22 13–14 Pétervására 9–11 18–20 12–13 Bélapátfalva 9–12 18–21 12–14

A várható nap sokszínűnek ígérkezik Heves megyében: lesznek derültebb időszakok, de a felhők és a záporok is “bekopoghatnak” délután és estefelé. A hőmérséklet kellemes, de nem meleg – igaz, zivataros környezetben a szél meglepetést is okozhat. Öltözzünk rétegesen, és ne feledjük: napsütés mellett is legyen kéznél esővédő!