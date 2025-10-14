16 perce
Mikor tör be a borongós idő? – felhők, naplemente és meglepetések Hevesben
Hol napsütésre, hol borongós égboltra számíthatunk szerdán – az előrejelzések szerint nem lesz egyhangú a következő nap Heves vármegyében. A holnapi időjárás esőt is hozhat és a szél is megélénkülhet.
Szerdán az ország nagy részén változékony időre lehet számítani: helyenként felfrissülés, megnövekedő felhőzet, később esetleges záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A holnapi időjárás nappal 16–22 °C körül alakul, míg éjszakára 7–12 °C környékére csökken. A szél mérsékelt marad, néhol erős széllökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében.
A holnapi időjárás eleinte felhős lesz
Reggel
Hőmérséklet: 9–12 °C
Felhőzet: kezdetben erősebben felhős, idővel ritkulhat
Csapadék: eleinte száraz, de a reggeli órákban helyenként kisebb zápor nem zárható ki
Szél: mérsékelt, helyenként erősebb lökésekkel
Délután
Hőmérséklet: 18–21 °C
Felhőzet: változóan felhős, helyenként rövidebb napos időszakokkal
Csapadék: zápor, zivatar kialakulásának esélye emelkedik
Szél: megerősödhet, főként zivatar környezetében lökések is várhatók
Este
Hőmérséklet: 11–14 °C
Felhőzet: gomolyfelhőzés, borultabb területek is lehetnek
Csapadék: elszórtan zápor, zivatar lehetséges
Szél: továbbra is élénk szél lehetséges, zivatarjelenségek esetén széllökésekkel
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Aktuális riasztások
A met.hu veszélyjelzése alapján jelenleg nincs érvényes riasztás az ország területén. met.hu
Ez azt jelenti, hogy ugyan zivatarok lehetősége fennáll, de jelenleg nem vált ki olyan veszélyes jelenséget az előrejelzés, amely riasztási szintet indokolna.
Járások szerinti hőmérsékleti bontás
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Gyöngyös
|10–12
|19–21
|12–14
|Hatvan
|9–11
|18–20
|11–13
|Heves
|9–12
|18–21
|12–14
|Eger
|10–13
|19–22
|13–14
|Pétervására
|9–11
|18–20
|12–13
|Bélapátfalva
|9–12
|18–21
|12–14
A várható nap sokszínűnek ígérkezik Heves megyében: lesznek derültebb időszakok, de a felhők és a záporok is “bekopoghatnak” délután és estefelé. A hőmérséklet kellemes, de nem meleg – igaz, zivataros környezetben a szél meglepetést is okozhat. Öltözzünk rétegesen, és ne feledjük: napsütés mellett is legyen kéznél esővédő!
Veszélyes bűnözőt keresnek nagy erőkkel Egerben! Gyomorforgató dolgot tett, mégis szabadon mászkál!
Hirtelen, csapatban jelentek meg az M25-ösnél Eger mellett – sokan inkább lassítottak, hogy elkerüljék a bajt – videó
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni