Meglepetéseket tartogat a szombati időjárás

Pénteken a nappali melegedés hatására helyenként kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A délutáni órákban a hőmérséklet általában 16–17 °C körül alakul, de az Alföldön akár ennél enyhén magasabb értékek is előfordulhatnak. A felhőzet változó, gomoly- és fátyolfelhők váltakoznak és számítani lehet mérsékelt, időnként élénk déli, délkeleti szélre is.

Meglepetéseket tartogat a holnapi időjárás

Így alakulhat a holnapi időjárás

Reggel (6:00–10:00)

A nap első felében többnyire erősebben felhős, gomolyfelhős égre lehet számítani, de rövid időszakokra kis napsütés is elő-előbukkanhat. A hőmérséklet 7–10 °C körül alakul. A délies szél gyenge vagy mérsékelt, átmeneti széllökésekkel. Csapadék reggel nem igazán valószínű, legfeljebb szórványos, gyenge zápor fordulhat elő a hegyvidéki részeken.

Délután (10:00–16:00 / 17:00)

A melegedés során részben derült, részben gomolyfelhős ég lesz jellemző. A hőmérséklet 16–17 °C körül tetőzik a megye nagy részén. A délies, délnyugati irányú szél fokozatosan élénk lehet — időnként 25–35 km/h körüli lökések sem zárhatók ki. Bár a csapadék nagy területen nem valószínű, néhány hegyvidéki zónában – elsősorban a Bükk és Mátra lábainál – előfordulhat zápor vagy lokális zárlat.

Este (18:00–22:00)

Az esti órák felé a felhőzet fokozatosan gyarapodhat, különösen az északi, magasabb részek fölött. A hőmérséklet 11–12 °C köré mérséklődhet. A szél mérséklődik, szélnyugalom vagy csak gyenge légmozgás lehet este. Csapadékra leginkább csak elvétve lehet számítani — néhány futó zápor lehet még esélyes, de nagyobb eső nem valószínű.

Aktuális riasztások

A met.hu és a veszélyjelzés oldalai alapján jelenleg nincs érvényben riasztás az ország egyik részére sem. Ez azt jelenti, hogy zivatar, nagy mennyiségű csapadék vagy más veszélyes időjárási jelenség egyelőre nem várható megbízhatóan – ugyanakkor az instabil légkör miatt a gyorsan kialakuló jelenségekre továbbra is ajánlott figyelni.

Járások szerinti táblázat — becsült hőmérsékletek (°C)

Járás Reggel Délután Este Bélapátfalvai 8–9 16–17 11–12 Egri 9–10 15–17 12–13 Füzesabonyi 8–9 16–17 11–12 Gyöngyösi 9–10 15–16 10–11 Hevesi 8–9 16–17 12–13 Pétervásárai 7–8 16–17 11–12 Hatvani 7–9 16–17 13–14

Összegzés

A holnapi napra Heves vármegyében mérsékelt, kissé változékony, de összességében “kellemes” idő ígérkezik — a nap legnagyobb részében élvezhetjük a melegedést és a részben napos égboltot, miközben a délies szél időnként élénkebb lökésekkel tenhet próbára minket. Az esti órák felé emelkedő felhőzet kissé enyhítheti a hűlést, de nagyobb csapadék várhatóan nem zavar be. Mivel nincs érvényes riasztás, a nap viszonylag nyugodt marad — ideális alkalom lehet programokra, túrára, szabadtéri tevékenységekre, bár érdemes szemmel tartani a gyorsan fejlődő gomolyfelhőket is.