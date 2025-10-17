28 perce
Meglepetéseket tartogat a szombati időjárás
Szombaton néhol feltámadhat a szél, néhol felhők zárhatják el a napfényt, miközben a hőmérséklet is tág határok között mozog. Vajon elkerül minket a zápor? Mutatjuk mit hozhat a holnapi időjárás.
Pénteken a nappali melegedés hatására helyenként kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A délutáni órákban a hőmérséklet általában 16–17 °C körül alakul, de az Alföldön akár ennél enyhén magasabb értékek is előfordulhatnak. A felhőzet változó, gomoly- és fátyolfelhők váltakoznak és számítani lehet mérsékelt, időnként élénk déli, délkeleti szélre is.
Így alakulhat a holnapi időjárás
Reggel (6:00–10:00)
A nap első felében többnyire erősebben felhős, gomolyfelhős égre lehet számítani, de rövid időszakokra kis napsütés is elő-előbukkanhat. A hőmérséklet 7–10 °C körül alakul. A délies szél gyenge vagy mérsékelt, átmeneti széllökésekkel. Csapadék reggel nem igazán valószínű, legfeljebb szórványos, gyenge zápor fordulhat elő a hegyvidéki részeken.
Délután (10:00–16:00 / 17:00)
A melegedés során részben derült, részben gomolyfelhős ég lesz jellemző. A hőmérséklet 16–17 °C körül tetőzik a megye nagy részén. A délies, délnyugati irányú szél fokozatosan élénk lehet — időnként 25–35 km/h körüli lökések sem zárhatók ki. Bár a csapadék nagy területen nem valószínű, néhány hegyvidéki zónában – elsősorban a Bükk és Mátra lábainál – előfordulhat zápor vagy lokális zárlat.
Este (18:00–22:00)
Az esti órák felé a felhőzet fokozatosan gyarapodhat, különösen az északi, magasabb részek fölött. A hőmérséklet 11–12 °C köré mérséklődhet. A szél mérséklődik, szélnyugalom vagy csak gyenge légmozgás lehet este. Csapadékra leginkább csak elvétve lehet számítani — néhány futó zápor lehet még esélyes, de nagyobb eső nem valószínű.
Aktuális riasztások
A met.hu és a veszélyjelzés oldalai alapján jelenleg nincs érvényben riasztás az ország egyik részére sem. Ez azt jelenti, hogy zivatar, nagy mennyiségű csapadék vagy más veszélyes időjárási jelenség egyelőre nem várható megbízhatóan – ugyanakkor az instabil légkör miatt a gyorsan kialakuló jelenségekre továbbra is ajánlott figyelni.
Járások szerinti táblázat — becsült hőmérsékletek (°C)
|Járás
|Reggel
|Délután
|Este
|Bélapátfalvai
|8–9
|16–17
|11–12
|Egri
|9–10
|15–17
|12–13
|Füzesabonyi
|8–9
|16–17
|11–12
|Gyöngyösi
|9–10
|15–16
|10–11
|Hevesi
|8–9
|16–17
|12–13
|Pétervásárai
|7–8
|16–17
|11–12
|Hatvani
|7–9
|16–17
|13–14
Összegzés
A holnapi napra Heves vármegyében mérsékelt, kissé változékony, de összességében “kellemes” idő ígérkezik — a nap legnagyobb részében élvezhetjük a melegedést és a részben napos égboltot, miközben a délies szél időnként élénkebb lökésekkel tenhet próbára minket. Az esti órák felé emelkedő felhőzet kissé enyhítheti a hűlést, de nagyobb csapadék várhatóan nem zavar be. Mivel nincs érvényes riasztás, a nap viszonylag nyugodt marad — ideális alkalom lehet programokra, túrára, szabadtéri tevékenységekre, bár érdemes szemmel tartani a gyorsan fejlődő gomolyfelhőket is.