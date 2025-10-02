Fagy
1 órája
Heves megye az országos hírekben: sokan átaludták, ami hajnalban történt
A HungaroMet beszámolt az elmúlt 24 óra időjárásáról. Több helyen 5 fok alá esett a hőmérséklet.
Az elmúlt 24 órában elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakultak, de az ország keleti felén csak kevés helyen esett. Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet - írja a HungaroMet.
Érdekesség, hogy csütörtök hajnalra Lénárddarócon megdőlt az őszi rekord, ahogy Zabar éjjelén sem volt melegebb, közösen osztoznak a -3,1 fokon, mint a leghidegebb települések az országban.
