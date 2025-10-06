2 órája
Változékony időjárásra számíthatunk hétfőn Hevesben
Felhős lesz a hétfői égbolt. Egyes tájakon zápor is előfordulhat.
Változóan felhős égbolt várható, a délelőtti időjárás során inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz - írja a Köpönyeg.
A köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
