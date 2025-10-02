Havazhat a hétvégén Hevesben? Az egri meteorológus erre is választ adott

Az elmúlt napokban a hűvösebb időjárás határozta meg a mindennapokat, a reggeli órákban sokan már kabátban indulhattak útnak. Az őszi levegő érezhetően frissebb lett, és vasárnap a környező hegyekben lehet egy kis meglepetés. Azt követően azonban fokozatosan enyhülésre számíthatunk, a nappali hőmérsékletek ismét emelkedni fognak, így a hideg után újra melegebb, kellemesebb időjárás érkezik a térségbe.

Változékony lesz az időjárás

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Rázsi András, egri meteorológus fejtette ezt ki részletesebben. Leszögezte, nem példa nélküli, hogy október első napjaiban akár mínuszokkal is találkozzunk, de való igaz, hogy két hete még akár plusz 20 Celsius foknak is örülhettünk. Ez a drasztikusnak ható változás okozhatott fejtörés, amikor megjelentek a hajnali alacsony hőmérsékletek.