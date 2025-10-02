1 órája
Havazhat a hétvégén Hevesben? Az egri meteorológus erre is választ adott
Az elmúlt napokban hűvösebb levegő alakította a mindennapokat, és a hétvégén is marad a változékonyság. Az időjárás vasárnap nemcsak esőt, hanem a magasabban fekvő helyeken átmenetileg akár havas esőt vagy kisebb havat is eredményezhet.
Az elmúlt napokban a hűvösebb időjárás határozta meg a mindennapokat, a reggeli órákban sokan már kabátban indulhattak útnak. Az őszi levegő érezhetően frissebb lett, és vasárnap a környező hegyekben lehet egy kis meglepetés. Azt követően azonban fokozatosan enyhülésre számíthatunk, a nappali hőmérsékletek ismét emelkedni fognak, így a hideg után újra melegebb, kellemesebb időjárás érkezik a térségbe.
Rázsi András, egri meteorológus fejtette ezt ki részletesebben. Leszögezte, nem példa nélküli, hogy október első napjaiban akár mínuszokkal is találkozzunk, de való igaz, hogy két hete még akár plusz 20 Celsius foknak is örülhettünk. Ez a drasztikusnak ható változás okozhatott fejtörés, amikor megjelentek a hajnali alacsony hőmérsékletek.
Fordulat az időjárásban: az egri meteorológus elárulta, mire számíthatunk hétvégén
– A mostani időjárásunkat sarkvidéki eredetű légtömeg határozza meg. Ez most marad is, vasárnap hoz egy újabb front változékonyabb időjárást, de jövő hét elején lassú melegedés következik, a hőmérő higanyszála még a 20 Celsius fokot is súrolhatja
– részletezte.
S visszatérve a vasárnapra. A szakember elmondta, a magasabban fekvő helyeken, így például Bánkúton vagy Kékestetőn átmenetileg vegyes halmazállapotú csapadék is eshet, ez lehet akár havas eső, vagy kicsi hó is, de megmaradni semmiképp sem fog.
Hidegfronti hatás érvényesül, amely fokozott terhelést jelent a szervezet számára. A tapasztalatok alapján a szív- és érrendszeri betegséggel élők körében ilyenkor gyakoribb a mellkasi fájdalom és a vérnyomás ingadozása, továbbá a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. A frontra érzékenyeknél jellemző tünet lehet a fejfájás, a szédülés és a vérnyomás-ingadozás, emellett az epilepsziás jellegű rosszullétek előfordulása is gyakoribb lehet. A krónikus betegségek tünetei szintén erősödhetnek a hidegfront idején.
