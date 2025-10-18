Mégsem jön az indián nyár? – A szakember elárulta, mire számíthatunk hétvégén

A hétvégét sokan szeretik a szabadban tölteni, kiszakadva a hétköznapok mókuskerekéből. Ősszel azonban az időjárás már nem feltétlenül barátja a szabadtéri programokat szervezőknek. Megkérdeztük Rázsi András meteorológust, hogy mire számíthatunk az október 18-19-i hétvégén.

Front befolyásolja majd a hétvége időjárását

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Így alakul a hétvége időjárása

Rázsi András elmondta, hogy a szombati nap nagyjából úgy alakul, mint a péntek, de hozzátette, hogy délutánra érkezik egy front, amelynek hatására kisebb záporok, esetenként zivatarok is kialakulhatnak. Az ég is felhősebb lesz. Ennek hatására vasárnapra lehűl a levegő.

A távolabbi kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy bár voltak olyan előrejelzések, amelyek szerint jövő héten jön az indián nyár, jelenleg bizonytalanok az előrejelzések ezzel kapcsolatban.