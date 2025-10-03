56 perce
Videón mutatjuk: nem várt fordulatot tartogat a hétvége időjárása Hevesben!
A péntek este többnyire derült időt hoz, de a keleti határ mentén gyenge eső is előfordulhat. Mutatjuk, milyen időjárás várható a hétvégén Heves vármegyében.
Péntek este többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de a Tiszántúlon maradhat sok felhő. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +5 fok között alakul, de a felhős és kissé szeles Tiszántúlon ennél enyhébb maradhat az idő - olvasható a HungaroMet oldalán.
Milyen időjárás lesz szombaton?
Szombat délutánig az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos idő várható, főleg a keleti tájakon lesz több a felhő. A keleti, délkeleti határvidéken gyenge csepergésre lehet számítani. Ezt követően egy felettünk okkludálódó frontrendszer felhőzete borítja be az országot északnyugat felől. Elsősorban a kora esti óráktól nő meg a csapadékhajlam, esőre, záporra lehet számítani - fogalmaznak.
Mit jelent az okklúziós front?
A ciklon fejlődési folyamatának befejező szakaszában a melegfronttal fokozatosan összeolvad az azt utolérő hidegfront. A folyamatot okklúziónak, az összeolvadt frontot okklúziós frontnak nevezzük. A két front közötti meleg légtömeg (melegszektor) kiszorul a felszín közeléből, és ezzel együtt feláramlásra kényszerül, ami felhő- és csapadékképződéssel jár. A hidegfront mögötti és a melegfront előtti hideg légtömegek összekapcsolódnak. Az okklúziós frontokat általában vastag felhőzet és tartós csapadék jellemzi - írja a HungaroMet.
Mire számíthatunk vasárnap?
Frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, melyből a nap első felében még többfelé várható eső, zápor. Délután délen és keleten is csökken a csapadékhajlam, estére északnyugaton már fel is szakadozhat a felhőzet, még a nap is előbukkanhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 15 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos északkeleti, esetleg délnyugati tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum.
Ahogy az animáción is látszik, vasárnap a nap első feléig a csapadék nagy része átvonul, majd délután a déli tájakon is megszűnik az eső.
Korábban beszámoltunk arról, hogy Rázsi András, egri meteorológus elmondta, számíthatunk-e havazásra a hétvégén.
