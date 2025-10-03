október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

56 perce

Videón mutatjuk: nem várt fordulatot tartogat a hétvége időjárása Hevesben!

Címkék#eső#HungaroMet#időjárás

A péntek este többnyire derült időt hoz, de a keleti határ mentén gyenge eső is előfordulhat. Mutatjuk, milyen időjárás várható a hétvégén Heves vármegyében.

Heol.hu

Péntek este többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de a Tiszántúlon maradhat sok felhő. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +5 fok között alakul, de a felhős és kissé szeles Tiszántúlon ennél enyhébb maradhat az idő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen időjárásra számíthatsz a hétvégén Hevesben?
Milyen időjárásra számíthatsz a hétvégén Hevesben?
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Milyen időjárás lesz szombaton?

Szombat délutánig az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos idő várható, főleg a keleti tájakon lesz több a felhő. A keleti, délkeleti határvidéken gyenge csepergésre lehet számítani. Ezt követően egy felettünk okkludálódó frontrendszer felhőzete borítja be az országot északnyugat felől. Elsősorban a kora esti óráktól nő meg a csapadékhajlam, esőre, záporra lehet számítani - fogalmaznak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit jelent az okklúziós front?

A ciklon fejlődési folyamatának befejező szakaszában a melegfronttal fokozatosan összeolvad az azt utolérő hidegfront. A folyamatot okklúziónak, az összeolvadt frontot okklúziós frontnak nevezzük. A két front közötti meleg légtömeg (melegszektor) kiszorul a felszín közeléből, és ezzel együtt feláramlásra kényszerül, ami felhő- és csapadékképződéssel jár. A hidegfront mögötti és a melegfront előtti hideg légtömegek összekapcsolódnak. Az okklúziós frontokat általában vastag felhőzet és tartós csapadék jellemzi - írja a HungaroMet.

Mire számíthatunk vasárnap? 

Frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, melyből a nap első felében még többfelé várható eső, zápor. Délután délen és keleten is csökken a csapadékhajlam, estére északnyugaton már fel is szakadozhat a felhőzet, még a nap is előbukkanhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 15 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos északkeleti, esetleg délnyugati tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum.

Ahogy az animáción is látszik, vasárnap a nap első feléig a csapadék nagy része átvonul, majd délután a déli tájakon is megszűnik az eső.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Rázsi András, egri meteorológus elmondta, számíthatunk-e havazásra a hétvégén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu