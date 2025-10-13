Meglepetésekkel érkezik a hidegfront – Mutatjuk a hétfői időjárást Hevesben

Milyen időjárás várható hétfőn Heves vámegyében? Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható - olvasható a Köpönyeg honlapján.

Mutatjuk, milyen időjárás vár rád Heves vármegyében.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhő a keleti konvergencia mentén, valamint nyugaton valószínű. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.