Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a pénteki időjárást
Mutatjuk, hogyan alakul pénteken az időjárás Heves vármegyében.
A pénteki időjárás során északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik - írja Köpönyeg.
A párásság és ködfoltok megszűnése után általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható - írja a HungaroMet.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
