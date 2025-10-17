Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a pénteki időjárást

A pénteki időjárás során északon és délen is megnövekszik a felhőzet, de csupán helyenként fordulhat elő gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. Estére az északnyugati szél többfelé élénkebbé válik - írja Köpönyeg.

Mutatjuk, hogyan alakul pénteken az időjárás Heves vármegyében

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A párásság és ködfoltok megszűnése után általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható - írja a HungaroMet.

