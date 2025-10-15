5 órája
Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a szerdai időjárást
Napos idő vár Heves vármegye lakosaira, ám nem feltétlen lesz esőmentes a szerdai nap.
A szerdai időjárás során Hevesben kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. Helyenként záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul - írja a Köpönyeg.
Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, majd a napközben képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol - főként északnyugaton - gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a Hungaromet.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
