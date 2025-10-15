Szükség lesz az esernyőre Hevesben? Mutatjuk a szerdai időjárást

A szerdai időjárás során Hevesben kezdetben erősen, később közepesen felhős égbolt várható, több napsütéssel. Helyenként záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

A szerdai időjárás során Hevesben, akár eshet is az eső

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, majd a napközben képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol - főként északnyugaton - gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a Hungaromet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!