október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Egyre hül az idő Hevesben, erőteljes szél jöhet

Címkék#csapadék#időjárás#szél

Megélénkül a a szél, azonban nem sok esély van csapadékra. Így alakul az időjárás vasárnap Heves vármegyében.

Heol.hu

Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.hu.

Egyre hül az idő Hevesben, erőteljes szél jöhet
Forrás: Szoljon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A HungaroMet szerint legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is. Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu