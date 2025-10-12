Időjárás
3 órája
Egyre hül az idő Hevesben, erőteljes szél jöhet
Megélénkül a a szél, azonban nem sok esély van csapadékra. Így alakul az időjárás vasárnap Heves vármegyében.
Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.hu.
A HungaroMet szerint legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is. Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
2025.10.10. 13:34
2025.10.10. 08:02
