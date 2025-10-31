Napsütés vár ránk egész nap Hevesben? így alakul a szombati időjárás

Az országos előrejelzés szerint a holnapi időjárás során: a köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható - írja a HungaroMet. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen lesz az időjárás holnap Hevesben.

Hogyan alakul az időjárás holnap Hevesben?

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Vármegyei előrejelzés: Milyen lesz az időjárás holnap Hevesben?

Reggel: A szombat reggel kedvezően indul, hiszen kb. 6-10 °C körül alakulhatnak a hőmérsékleti értékek. Előfordulhat párás ködfolt, különösen a völgyekben. A szél gyenge marad, csapadék nem várható.

Délután: Délutánra 16-18 °C-ra is felmelegedhet a levegő, több órás napsütésben lesz részünk. A szél mérsékelt marad, csapadék alig várható.

Este: Estére ismét lehűlés következik, a hőmérsékleti értékek 9-12 °C körül alakulhatnak. A szél továbbra is mérsékelt marad.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében szombatra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger ~6 ~18 ~10 Gyöngyös ~5 ~15 ~9 Hatvan ~7 ~17 ~11 Heves (járás) ~5 ~16 ~10 Füzesabony ~6 ~17 ~10 Pétervására ~5 ~15 ~9 Bélapátfalva ~4 ~14 ~8

Összegzés: Milyen idő lesz holnap Hevesben?

Holnapi időjárás Hevesben: Szombatra tehát viszonylag kellemes idő ígérkezik vármegyénkben. A reggeli hűvös, párás kezdet után délutánra melegedés és több napsütés várható a vármegyeszékhelyen is. A délután, illetve a kora este egy remek alkalom egy szabadtéri programhoz, az esti hűvösebb levegő miatt azonban érdemes egy kicsit melegebb ruhát is vinni. A nap végén mérsékelt hőmérsékletre számíthatsz.