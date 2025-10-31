2 órája
Napsütés vár ránk egész nap Hevesben? így alakul a szombati időjárás
Párás, ködös lesz reggel az idő. Hogyan alakul az időjárás holnap Hevesben?
Az országos előrejelzés szerint a holnapi időjárás során: a köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható - írja a HungaroMet. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen lesz az időjárás holnap Hevesben.
Vármegyei előrejelzés: Milyen lesz az időjárás holnap Hevesben?
Reggel: A szombat reggel kedvezően indul, hiszen kb. 6-10 °C körül alakulhatnak a hőmérsékleti értékek. Előfordulhat párás ködfolt, különösen a völgyekben. A szél gyenge marad, csapadék nem várható.
Délután: Délutánra 16-18 °C-ra is felmelegedhet a levegő, több órás napsütésben lesz részünk. A szél mérsékelt marad, csapadék alig várható.
Este: Estére ismét lehűlés következik, a hőmérsékleti értékek 9-12 °C körül alakulhatnak. A szél továbbra is mérsékelt marad.
Aktuális riasztások
A HungaroMet szerint Heves vármegyében szombatra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|~6
|~18
|~10
|Gyöngyös
|~5
|~15
|~9
|Hatvan
|~7
|~17
|~11
|Heves (járás)
|~5
|~16
|~10
|Füzesabony
|~6
|~17
|~10
|Pétervására
|~5
|~15
|~9
|Bélapátfalva
|~4
|~14
|~8
Összegzés: Milyen idő lesz holnap Hevesben?
Holnapi időjárás Hevesben: Szombatra tehát viszonylag kellemes idő ígérkezik vármegyénkben. A reggeli hűvös, párás kezdet után délutánra melegedés és több napsütés várható a vármegyeszékhelyen is. A délután, illetve a kora este egy remek alkalom egy szabadtéri programhoz, az esti hűvösebb levegő miatt azonban érdemes egy kicsit melegebb ruhát is vinni. A nap végén mérsékelt hőmérsékletre számíthatsz.
