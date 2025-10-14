október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Hűvösebb, felhősebb idő érkezik kedden Hevesbe

Címkék#HungaroMet#időjárás#zápor

Milyen időjárás vár ránk kedden?

Heol.hu

A keddi időjárás során észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg. 

Milyen időjárás vár ránk kedden?
Milyen időjárás vár ránk kedden?
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Az ország nagyobb részén fátyolfelhős idő várható többórás (szűrt) napsütéssel, miközben észak, északkelet felől fokozatosan tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Délután északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu