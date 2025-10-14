Hűvösebb, felhősebb idő érkezik kedden Hevesbe

A keddi időjárás során észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan (főleg északon) fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Milyen időjárás vár ránk kedden?

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Az ország nagyobb részén fátyolfelhős idő várható többórás (szűrt) napsütéssel, miközben észak, északkelet felől fokozatosan tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Délután északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.