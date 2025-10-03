Pénteken nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat - írja a Köpönyeg.hu.

Erős szél és eső is érkezhet a hét végén

Forrás: Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, az északkeleti szél megerősödhet, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.