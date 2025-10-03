Időjárás
2 órája
Erős szél és eső is érkezhet a hét végén
Keletebbre borultabb lesz az ég pénteken. Lesz, amerre eső is várható.
Pénteken nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat - írja a Köpönyeg.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint írják, az északkeleti szél megerősödhet, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Ezt ne hagyja ki!Bevetés
2025.10.01. 16:42
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre