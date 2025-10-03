október 3., péntek

Erős szél és eső is érkezhet a hét végén

Címkék#hőmérséklet#időjárás#szél

Keletebbre borultabb lesz az ég pénteken. Lesz, amerre eső is várható.

Pénteken nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat - írja a Köpönyeg.hu.

Erős szél és eső is érkezhet a hét végén
Erős szél és eső is érkezhet a hét végén
Forrás: Heol.hu

Mint írják, az északkeleti szél megerősödhet, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

 


 

