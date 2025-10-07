október 7., kedd

Gomolyfelhők lepik el az eget, vajon esik szerdán Hevesben?

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk szerdán Heves vármegyében. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Kedd estétől csökken a felhőzet, a csapadékgócok megszűnnek, és éjjel a legtöbb helyen kiderül az ég, de főként a Dunántúlon és a keleti határ mentén lehetnek felhősebb tájak is, így Heves vármegyében is felhőkre, gomolyfelhőkre számíthatunk. Hajnalra a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet – számolt be a szerdai időjárásról a HungaroMet.

Holnap gomolyfelhők lepik el Heves vármegyét.
Forrás: Pexels

Szerdán a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, holnap a Tisza tágabb környezetében olykor erős is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható.

Szerda reggel

Gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északi szél nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet 11 fok körül várható.

Szerda délután

Kissé felhős lesz az idő mérsékeltebb széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható. A keddinél egy fokkal számíthatunk magasabb hőmérsékletre.

Szerda este

Közepesen felhős, gyenge délnyugati szél várható. A hőmérséklet 10 fok köröl várható – derült ki a Hungaromet időjárásjelentéséből:

A következő napokban várhatóan nagy mértékben nem változik az időjárási helyzet, a csúcsérték marad 16-21 között fog továbbra is mozogni.

 

