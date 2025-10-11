Változékony nap elé nézünk Hevesben – a szombati időjárás tartogat néhány fordulatot!

A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható - írja a Köpönyeg. Mutatjuk, a részletes szombati időjárást.

Nézzük, mit tartogat az időjárás a szombati napra!

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Milyen lesz a szombati időjárás Hevesben?

Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Orvosmeteorológia:

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.