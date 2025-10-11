3 órája
Változékony nap elé nézünk Hevesben – a szombati időjárás tartogat néhány fordulatot!
A reggel hűvösen indul, napközben pedig esőre is számíthatunk? Nézzük, mit tartogat az időjárás a szombati napra!
A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható - írja a Köpönyeg. Mutatjuk, a részletes szombati időjárást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Milyen lesz a szombati időjárás Hevesben?
Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.
Orvosmeteorológia:
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban