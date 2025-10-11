október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Változékony nap elé nézünk Hevesben – a szombati időjárás tartogat néhány fordulatot!

Címkék#eső#időjárás#napsütés

A reggel hűvösen indul, napközben pedig esőre is számíthatunk? Nézzük, mit tartogat az időjárás a szombati napra!

Heol.hu

A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át kisüthet a nap. Keleten lesz a legtöbb felhő, és ott eső is kialakulhat. A délelőtti órákban még erős lehet a szél, később fokozatosan mérséklődik. A csúcshőmérséklet 19–20 fok körül várható - írja a Köpönyeg. Mutatjuk, a részletes szombati időjárást.

Nézzük, mit tartogat az időjárás a szombati napra!
Nézzük, mit tartogat az időjárás a szombati napra!
Forrás:   Berán Dániel / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Milyen lesz a szombati időjárás Hevesben?

Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Orvosmeteorológia:

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu