Készülj fel a változékony időjárásra Hevesben!

Mutatjuk, hogyan alakul csütörtökön az időjárás Heves vármegyében.

A csütörtök reggeli időjárás során ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű - írja a Köpönyeg.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

