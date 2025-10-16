Készülj fel a változékony időjárásra Hevesben!

A csütörtök reggeli időjárás során ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű - írja a Köpönyeg.

Mutatjuk, hogyan alakul csütörtökön az időjárás Heves vármegyében.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.