Igazi őszi időjárásra számíthatunk szombaton

Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.