1 órája
Igazi őszi időjárásra számíthatunk szombaton
Változékony, de összességében kedvező időjárásra készülhetünk szombaton. A nap elején még borongós lesz az ég, később viszont sokfelé kisüt a nap. Napközben kellemes őszi idő várható, a fronthatások pedig elmaradnak.
Őszies időjárás vár ránk.
Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet