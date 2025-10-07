október 7., kedd

"Szuperhold"

1 órája

Ilyen volt az idei első földközeli telihold Hevesből nézve

Címkék#szuperhold#holdpálya#csillagászat

A felhők néhol megzavarták a fölközelben lévő telihold látványát.

Heol.hu

Október, november és december elején is Föld körüli pályájának legközelebbi pontja környékén tartózkodik égi kísérőnk. Most 360 ezer kilométer a két égitest közötti távolság, és decemberig még csökken, pár ezer kilométerrel közelebb, 354 ezer kilométerre jön majd. Az újságok „szuperholdnak” is nevezik, amikor picit nagyobbnak és a szokottnál fényesebbnek látszik a holdkorong, bár tegnap a felhős égbolt miatt nem mindenhol lehetett élvezni a látványt. Szeptember elején holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk.

Ilyen volt a szuperhold Mezőkövesd felett
Ilyen volt a "szuperhold" Mezőkövesd felett
Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu

A földközeli teliholdak időpontjai:

2025. október 7.

2025. november 5.

2025. december 4.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
