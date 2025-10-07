Ilyen volt az idei első földközeli telihold Hevesből nézve

Október, november és december elején is Föld körüli pályájának legközelebbi pontja környékén tartózkodik égi kísérőnk. Most 360 ezer kilométer a két égitest közötti távolság, és decemberig még csökken, pár ezer kilométerrel közelebb, 354 ezer kilométerre jön majd. Az újságok „szuperholdnak” is nevezik, amikor picit nagyobbnak és a szokottnál fényesebbnek látszik a holdkorong, bár tegnap a felhős égbolt miatt nem mindenhol lehetett élvezni a látványt. Szeptember elején holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk.

Ilyen volt a "szuperhold" Mezőkövesd felett

Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu

A földközeli teliholdak időpontjai:

2025. október 7.

2025. november 5.

2025. december 4.