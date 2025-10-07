1 órája
Ilyen volt az idei első földközeli telihold Hevesből nézve
A felhők néhol megzavarták a fölközelben lévő telihold látványát.
Október, november és december elején is Föld körüli pályájának legközelebbi pontja környékén tartózkodik égi kísérőnk. Most 360 ezer kilométer a két égitest közötti távolság, és decemberig még csökken, pár ezer kilométerrel közelebb, 354 ezer kilométerre jön majd. Az újságok „szuperholdnak” is nevezik, amikor picit nagyobbnak és a szokottnál fényesebbnek látszik a holdkorong, bár tegnap a felhős égbolt miatt nem mindenhol lehetett élvezni a látványt. Szeptember elején holdfogyatkozásban gyönyörködhettünk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A földközeli teliholdak időpontjai:
2025. október 7.
2025. november 5.
2025. december 4.
Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!
Igaz a gyanú, óriási a baj! 1 km sugarú fertőzött területet jelöltek ki Egernél