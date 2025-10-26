október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színek

2 órája

Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk - videón a pompás látvány

Címkék#Bükki Csillagda#szín#ősz

Október végére már szinte minden elsárgult. A Bükk egy varázslatos arcát mutatja ebben az időszakban.

Heol.hu
Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk - videón a pompás látvány

Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk

Forrás: BorsOnline

A Bükki Csillagda videón mutatta meg a Bükk októberi színskáláját. Az elsárgult fák közé ilyenkor is érdemes ellátogatni, lehet, hogy a lelke békéjét hozza el valakinek ez a borús időszak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mindeközben szombat délelőtt a Kékestetőn a tél már felütötte fejét, leestek az idei első hópelyhek is a fák között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu