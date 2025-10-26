Színek
2 órája
Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk - videón a pompás látvány
Október végére már szinte minden elsárgult. A Bükk egy varázslatos arcát mutatja ebben az időszakban.
Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk
Forrás: BorsOnline
A Bükki Csillagda videón mutatta meg a Bükk októberi színskáláját. Az elsárgult fák közé ilyenkor is érdemes ellátogatni, lehet, hogy a lelke békéjét hozza el valakinek ez a borús időszak.
Mindeközben szombat délelőtt a Kékestetőn a tél már felütötte fejét, leestek az idei első hópelyhek is a fák között.
