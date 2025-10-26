Káprázatos őszi színekbe öltözött a Bükk - videón a pompás látvány

A Bükki Csillagda videón mutatta meg a Bükk októberi színskáláját. Az elsárgult fák közé ilyenkor is érdemes ellátogatni, lehet, hogy a lelke békéjét hozza el valakinek ez a borús időszak.

Mindeközben szombat délelőtt a Kékestetőn a tél már felütötte fejét, leestek az idei első hópelyhek is a fák között.