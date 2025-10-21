október 21., kedd

Orsolya névnap

Kedden sem kímél minket az ősz: a melegfronttal eső és szél is érkezik

Az eső, a szél és a melegfront együtt támad kedden – a szervezetet és a közérzetet egyaránt próbára teszi az őszi időjárás. Sokaknál fejfájás, fáradékonyság és alvászavar jelentkezhet a nap folyamán.

Esőre és szélre számíthatunk kedden Hevesben.

Forrás: Molnár Péter / haon.hu

Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő – számolt be a keddi időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

 

