1 órája

Ideje felkészülni a változékony időjárásra kedden Hevesben

Többórás napsütéssel kezdődik a nap. A keddi időjárás Hevesben tartogat néhány meglepetést.

Heol.hu

Mutatjuk, hogy alakul a keddi időjárás Hevesben. A felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható - írja a Hungaromet. 

A keddi időjárás Hevesben izgalmasan alakul.
Milyen idő lesz holnap Hevesben? 

Reggel: A reggeli órákban derült idő lesz, a hőmérséklet 6 és 8 °C között alakul.

Délután: Délutánra is napos idő várható, a hőmérséklet 11 és 13 °C között lesz.

Este: Este is derült idő lesz, a hőmérséklet 9 és 11 °C között alakul.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger101312
Gyöngyös91311
Hatvan91311
Heves101412
Füzesabony101412
Pétervására101412
Bélapátfalva91311

Összegzés

Kedden is folytatódik a őszies idő Heves vármegyében. A napos időszakok mellett esőre nem kell számítani, és a szél is mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 11 és 18 °C között alakul, így ideális idő lesz szabadtéri programokhoz.

 

 

