Ideje felkészülni a változékony időjárásra kedden Hevesben

Mutatjuk, hogy alakul a keddi időjárás Hevesben. A felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható - írja a Hungaromet.

A keddi időjárás Hevesben izgalmasan alakul.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Milyen idő lesz holnap Hevesben?

Reggel: A reggeli órákban derült idő lesz, a hőmérséklet 6 és 8 °C között alakul.

Délután: Délutánra is napos idő várható, a hőmérséklet 11 és 13 °C között lesz.

Este: Este is derült idő lesz, a hőmérséklet 9 és 11 °C között alakul.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 10 13 12 Gyöngyös 9 13 11 Hatvan 9 13 11 Heves 10 14 12 Füzesabony 10 14 12 Pétervására 10 14 12 Bélapátfalva 9 13 11

Összegzés

Kedden is folytatódik a őszies idő Heves vármegyében. A napos időszakok mellett esőre nem kell számítani, és a szél is mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 11 és 18 °C között alakul, így ideális idő lesz szabadtéri programokhoz.