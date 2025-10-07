október 7., kedd

Amália névnap

Időjárás

1 órája

Keddi túlélőkészlet: kabát, esernyő, türelem – Ilyen lesz az idő Hevesben

Címkék#őszi időjárás#csapadék#időjárás előrejelzés

A reggeli szürkeség, a hűvös szél és a szórványos záporok mind azt jelzik: az ősz végérvényesen megérkezett Hevesbe. A keddi időjárás változékony lesz, így nem árt rétegesen öltözni, és egy esernyőt is bedobni a táskába.

Heol.hu

Kedden már egyre inkább az ősz uralja az időjárást. A nap nagy részében erősen felhős vagy borult égbolt lesz jellemző, csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. A felhőzetből elszórtan záporok is kialakulhatnak, tehát érdemes esernyőt vinni magunkkal - írja a Köpönyeg. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet, ami tovább fokozza a hűvös érzetet. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 16-17 fok körül alakul, így érdemes rétegesen öltözködni. Mutatjuk, mit hoz a keddi időjárás Hevesben.

ősz, keddi időjárás
A keddi időjárás Hevesben sok meglepetést tartogat
Fotó: Gál Gábor / Heol.hu

A keddi időjárásra érdemes jól felkészülni

A reggel borongósan indul, sokfelé szürke felhők takarják az eget. A levegő még nedves és hűvös lehet, így a melegebb pulóver vagy egy szélálló kabát biztosan jól jön, ha útnak indulsz. A délelőtt során helyenként kisebb zápor is eleredhet – semmi komoly, de épp annyi, hogy egy apró, összecsukható esernyő se ártson a táskában.

A Köpönyeg előrejelzései szerint, délután sem várható komoly felmelegedés: a hőmérséklet legfeljebb 17 fok körül tetőzik, miközben az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, időnként erős lökésekkel borzolhatja a fákat. A szél tisztítja a levegőt, így a nap végére frissebb, tisztább lesz a légkör, ami kifejezetten üdítő érzést adhat egy kis szabadtéri sétához.

Orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

