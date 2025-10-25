október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tél

46 perce

Megérkeztek az első hópelyhek a Kékestetőre - fotókkal

Címkék#Demecs Norbert#Kékestető#hózápor

Hull a hó a Kékesen. Itt vannak az első fotók a csodás látványról.

Heol.hu

Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn szombaton délután. Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete képeken osztotta meg az idei első havazást.

Megérkeztek az első hópelyhek a Kékestetőn
Itt az idei év első havazása a Kékestetőn
Forrás: Demecs Norbi túrái / Facebook

Mint írta, rövid, de intenzív hózápor volt délelőtt Kékesen 10:30 környékén.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vasárnapra még nem lesz hó mindenütt Heves vármegyében, a reggeli ködfoltok feloszlását követően egyre több helyen várható eső és zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk majd a Köpönyeg.hu szerint.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu