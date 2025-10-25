Megérkeztek az első hópelyhek a Kékestetőre - fotókkal

Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn szombaton délután. Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete képeken osztotta meg az idei első havazást.

Itt az idei év első havazása a Kékestetőn

Forrás: Demecs Norbi túrái / Facebook

Mint írta, rövid, de intenzív hózápor volt délelőtt Kékesen 10:30 környékén.

Vasárnapra még nem lesz hó mindenütt Heves vármegyében, a reggeli ködfoltok feloszlását követően egyre több helyen várható eső és zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk majd a Köpönyeg.hu szerint.