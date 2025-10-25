Tél
Megérkeztek az első hópelyhek a Kékestetőre - fotókkal
Hull a hó a Kékesen. Itt vannak az első fotók a csodás látványról.
Lehullottak az első hópelyhek a Kékestetőn szombaton délután. Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete képeken osztotta meg az idei első havazást.
Mint írta, rövid, de intenzív hózápor volt délelőtt Kékesen 10:30 környékén.
Vasárnapra még nem lesz hó mindenütt Heves vármegyében, a reggeli ködfoltok feloszlását követően egyre több helyen várható eső és zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk majd a Köpönyeg.hu szerint.
