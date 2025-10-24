október 24., péntek

Hótaposókat elő!

Itt az ideje elővenni a meleg cipőket: ezen a héten már biztos, hogy jön a tél!

Bár az október vége még inkább az őszt idézi, a levegőben már ott bujkál valami más: a tél ígérete. A reggelek egyre csípősebbek, a napok rövidülnek, és a természet lassan felkészül a pihenésre. Az AI már tudja, mikor jön a tél - már nem kell sokat várni.

Már mindenki izgatottan várja, mikor hullik le az első hó, és mikor köszönt be végre a tél – pedig még csak október van. A hideg évszak azonban már a küszöbön áll: megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, mikor jön a tél, és úgy tűnik, már nem kell sokat várni a fagyos reggelekre és a havas tájakra.

megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, mikor jön a tél
Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy mikor jön a tél
Fotó: Czímer Tamás

Mikor jön a tél? A ChatGPT megmondta

—A jelenlegi előrejelzések szerint a 2025–2026-os tél Magyarországon változékony, de alapvetően kiegyensúlyozott lesz. Még körülbelül öt-hét hetet kell várnunk arra, hogy megérkezzen az igazi tél: december elején ugyanis továbbra is inkább őszi jellegű, enyhébb idő várható, nappal plusz fokokkal, éjszaka viszont már előfordulhatnak fagyok. A valódi tél nagyobb eséllyel januárban és februárban köszönt be, amikor erősebb lehűlésekre és akár komolyabb havazásokra is számítani lehet. A hegy- és dombvidékeken vastagabb hótakaró sem kizárt, míg az alföldi területeken inkább változékony, szeles idő valószínű. Összességében nem tűnik rendkívül kemény télnek, de lesznek benne hideg, havas periódusok, amelyek igazi téli hangulatot hoznak majd - írta a mesterséges intelligencia. 

Korábban beszámoltunk arról, hogy az eső szinte az egész országot elérte, és Heves megyében mértek a legtöbb csapadékot.

 

