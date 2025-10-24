Itt az ideje elővenni a meleg cipőket: ezen a héten már biztos, hogy jön a tél!

Már mindenki izgatottan várja, mikor hullik le az első hó, és mikor köszönt be végre a tél – pedig még csak október van. A hideg évszak azonban már a küszöbön áll: megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, mikor jön a tél, és úgy tűnik, már nem kell sokat várni a fagyos reggelekre és a havas tájakra.

Fotó: Czímer Tamás

Mikor jön a tél? A ChatGPT megmondta

—A jelenlegi előrejelzések szerint a 2025–2026-os tél Magyarországon változékony, de alapvetően kiegyensúlyozott lesz. Még körülbelül öt-hét hetet kell várnunk arra, hogy megérkezzen az igazi tél: december elején ugyanis továbbra is inkább őszi jellegű, enyhébb idő várható, nappal plusz fokokkal, éjszaka viszont már előfordulhatnak fagyok. A valódi tél nagyobb eséllyel januárban és februárban köszönt be, amikor erősebb lehűlésekre és akár komolyabb havazásokra is számítani lehet. A hegy- és dombvidékeken vastagabb hótakaró sem kizárt, míg az alföldi területeken inkább változékony, szeles idő valószínű. Összességében nem tűnik rendkívül kemény télnek, de lesznek benne hideg, havas periódusok, amelyek igazi téli hangulatot hoznak majd - írta a mesterséges intelligencia.

