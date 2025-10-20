Októberi rekordot hozott a hétfő hajnal a bükki töbörben

Október 20-án hajnalban a Mohos-töbör meteorológiai állomáson új októberi minimum született a 2022 óta tartó telepítést követően, közölte a meteorológiai állomást fenntartó kutatás hétfőn délután. Az eddigi rekord -16 Celsius fok volt, ezt tavaly októberben mérték a Zsidó-réti víznyelőben. Hétfőn reggel 06:10-kor azonban -16,4 Celsius fokig csökkent a léghőmérséklet a Bükk-fennsíki katlanban, a Mohos-töbörben. A Vörösmeteor-töbörben -13,7 Celsius fokig hét a levegő.

A Mohos-töbörben idén ősszel először a talajban is fagyot mértek

A talaj is fagyott a Mohos-töbörben

Dobos András kutató szerint a hideg légtó kialakulása régen látott iskolapélda szerint zajlott, előbb gyorsan zajlott, hiszen volt, hogy egy óra alatt hat fokot esett a hőmérséklet. Már vasárnap este hatkor mínusz tíz fokot mértek. Este tízkor csökkent mínusz 15 fokig a hőmérséklet, ami még egy kicsit hűlni tudott hajnalig. Napkelte után következett a felmelegedés, 8:40-kor már mínusz tíz fokos „kellemes idő” volt. A Mohos-töbörben a hőingás egyébként meghaladta a 23 fokot. A kutató szerint a hidegfront után nyugalomba került a légtömeg, amelynek lehűlését fokozta a derült és szélcsendes éjszaka, és a kedvező kisugárzási körülmények. Hétfőn reggel az idei őszi szezon első talajfagyát rögzítették, amikor öt centiméteres mélységben -0,4 Celsius fokot regisztráltak.