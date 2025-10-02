Időjárás
Naposabb és szelesebb lesz a csütörtöki idő
Szeles időt hoz a csütörtök. Csapadék is előfordulhat, de csak elszórtan.
Változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz - írja a Köpönyeg.hu.
Mint írják, reggelre -1 és +7 fokot jósolnak, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.
