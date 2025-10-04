Naposan indul a nap, de délután már jól jöhet az esernyő

október 4., szombat

Míg a Dunántúlon késő délutánig kellemes, napos időnek örülhetünk, addig a keleti országrészben egyre több lesz a felhő, és a Tiszántúlon záporok is előfordulhatnak. A frontérzékenyek fellélegezhetnek.

Heol.hu
Jöhet az újabb esőzés.

Forrás: Baon.hu

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

 

