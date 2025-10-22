1 órája
Erre számíts, ha kinti programot tervezel a hosszú hétvégére - ilyen idő lesz Hevesben
Csütörtökön kezdődik az őszi szünet. Előreláthatólag ilyen időjárás lesz az őszi szünet idején és ilyen programokra mehetnek a gyerekek.
Október 23. és november 2.-a között kicsit félre lehet tenni a tankönyveket, ugyanis az őszi szünet és a kapcsolódó munkaszüneti és szabadnapok, hétvégék egy kicsit hosszabb pihenésre adnak alkalmat, legalábbis a diákoknak, a szülők ugyanis dolgoznak majd. Bár a következő napokban érkezik egy melegfront, amely pár Celsius fokkal melegebb levegőt hoz az országba, ebből az észak-keleti országrész kevéssé részesül, így október 23-án Heves vármegyében 16-17 fokos nappali maximum hőmérsékletek várhatók. A csütörtökön délután érkező és pénteken átvonuló hidegfrontnak köszönhetően jön egy szolid lehűlés és némi csapadék is, térségünkben viharos széllel. A csapadék zömmel csütörtökről péntekre virradóra hullik majd.
A hétvégén még 14-15 Celsius fokos nappali hőmérsékletek lesznek, ami kirándulóidőt jelent. Az őszi szünet hétköznapjainak időjárását egy újabb lehűlés befolyásolja majd, hétfőtől pár fokot csökken majd a hőmérséklet, nap közben Heves vármegyében 12-13 fokos csúcsok várhatók a koponyeg.hu előrejelzése alapján, a napos, felhős időt a hét közepén köd váltja föl. Éjszaka és hajnalban kezdetben 8-10, a jövő héten viszont 5-6 Celsius fokos minimumok várhatók.
Ilyen programok lesznek az őszi szünetben
Ami a szünidei programokat illeti, október 23-án tartják az ünnepi megemlékezéseket a nagyobb városokban, a hétvégén pedig Noszvajra a Birsünnep, Bogácsra a Tárcsás ételek fesztiválja, Poroszlóra a Kemencés Szombat, Szarvaskőbe a Csipkebogyó Fesztivál, Szilvásváradra a Lipicai lóárverés miatt lehet érdemes ellátogatni. A következő hétvégén valószínűleg sokak programjában szerepel a temetőlátogatás Mindenszentek, illetve Halottak napja alkalmából. A szünidei héten a gyerekeknek halloween-i programokat tartanak több helyen is Egerben, de felnőttek is partizhatnak október 31-én. Lesz program a Forrásban, a moziban és a borászatoknál is. Október 31-én Mátraszentimrén öt programot is szerveznek a halloween és a karácsony jegyében kézműveskedéssel, túrával, máglyagyújtással, vásárral, tökös finomságokkal.
Az Oszmán Sátornál lesz jelmezes felvonulás, amelyet egy hátborzongató séta és előadás előz meg, Tóth Szilvia a Servita templomtól 30 percben a város titokzatos múltját eleveníti fel. Aztán hagyományőrző csapatok életre keltik a hóhérok rémisztő világát: kínzások, kivégzések, boszorkányok és hátborzongató jelenetek várják a bátor és 16 éven felüli nézőket.
