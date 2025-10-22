október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Erre számíts, ha kinti programot tervezel a hosszú hétvégére - ilyen idő lesz Hevesben

Címkék#programok gyerekeknek#időjárás#őszi szünet

Csütörtökön kezdődik az őszi szünet. Előreláthatólag ilyen időjárás lesz az őszi szünet idején és ilyen programokra mehetnek a gyerekek.

Tóth Balázs

Október 23. és november 2.-a között kicsit félre lehet tenni a tankönyveket, ugyanis az őszi szünet és a kapcsolódó munkaszüneti és szabadnapok, hétvégék egy kicsit hosszabb pihenésre adnak alkalmat, legalábbis a diákoknak, a szülők ugyanis dolgoznak majd. Bár a következő napokban érkezik egy melegfront, amely pár Celsius fokkal melegebb levegőt hoz az országba, ebből az észak-keleti országrész kevéssé részesül, így október 23-án Heves vármegyében 16-17 fokos nappali maximum hőmérsékletek várhatók. A csütörtökön délután érkező és pénteken átvonuló hidegfrontnak köszönhetően jön egy szolid lehűlés és némi csapadék is, térségünkben viharos széllel. A csapadék zömmel csütörtökről péntekre virradóra hullik majd.

Ilyen időjárásra számíthatunk az őszi szünetben
Ilyen időjárásra számíthatunk az őszi szünetben
Fotó: Gál Gábor / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hétvégén még 14-15 Celsius fokos nappali hőmérsékletek lesznek, ami kirándulóidőt jelent. Az őszi szünet hétköznapjainak időjárását egy újabb lehűlés befolyásolja majd, hétfőtől pár fokot csökken majd a hőmérséklet, nap közben Heves vármegyében 12-13 fokos csúcsok várhatók a koponyeg.hu előrejelzése alapján, a napos, felhős időt a hét közepén köd váltja föl. Éjszaka és hajnalban kezdetben 8-10, a jövő héten viszont 5-6 Celsius fokos minimumok várhatók.

Ilyen programok lesznek az őszi szünetben

Ami a szünidei programokat illeti, október 23-án tartják az ünnepi megemlékezéseket a nagyobb városokban, a hétvégén pedig Noszvajra a Birsünnep, Bogácsra a Tárcsás ételek fesztiválja, Poroszlóra a Kemencés Szombat, Szarvaskőbe a Csipkebogyó Fesztivál, Szilvásváradra a Lipicai lóárverés miatt lehet érdemes ellátogatni. A következő hétvégén valószínűleg sokak programjában szerepel a temetőlátogatás Mindenszentek, illetve Halottak napja alkalmából. A szünidei héten a gyerekeknek halloween-i programokat tartanak több helyen is Egerben, de felnőttek is partizhatnak október 31-én. Lesz program a Forrásban, a moziban és a borászatoknál is. Október 31-én Mátraszentimrén öt programot is szerveznek a halloween és a karácsony jegyében kézműveskedéssel, túrával, máglyagyújtással, vásárral, tökös finomságokkal.

Az Oszmán Sátornál lesz jelmezes felvonulás, amelyet egy hátborzongató séta és előadás előz meg, Tóth Szilvia a Servita templomtól 30 percben a város titokzatos múltját eleveníti fel. Aztán hagyományőrző csapatok életre keltik a hóhérok rémisztő világát: kínzások, kivégzések, boszorkányok és hátborzongató jelenetek várják a bátor és 16 éven felüli nézőket.

Így ünnepli a vármegye az '56-os forradalmat - Íme az összes hevesi program egy helyen:

A hosszú hétvége hátralévő hevesi programjait pedig itt találod meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu