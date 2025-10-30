Párás, ködös lesz az idő – mi várható a pénteken Hevesben?

A délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé vonul. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb - írja a HungaroMet. Mutatjuk, milyen lesz napszakra lebontva a pénteki időjárás Hevesben

Nézzük, mit tartogat számunkra a pénteki időjárás Hevesben.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Milyen idő lesz holnap Hevesben?

Az előrejelzések szerint vármegyei viszonylatban pénteken is száraz marad az idő. Reggel még előfordulhatnak párás, ködös időszakok, különösen védettebb, alacsonyabb fekvésű területeken – ez a látási viszonyokat kissé nehezítheti. Utána a nap nagy részében változó felhőzetre számíthatunk: lesznek jobb időszakok, de helyenként maradhat alacsonyabb rétegfelhőzet is. Igazán szeles idő nem várható. Hőmérséklet tekintetében reggel 7–10 °C körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig 15-17 °C-ra is felmelegedhet a levegő. Este lehűlés várható.

Reggel: Több helyen párás, ködös lesz az idő. A hőmérséklet 7–10 °C körül alakul. Kezdetben fátyolszerű felhők boríthatják az eget. Csapadék nem várható, azonban kissé szeles lesz a reggel.

Délután: A ködfoltok feloszlását követően több órás napsütésre számíthatunk. Napközben 15-17 °C-ig melegedhet a hőmérséklet. A szél továbbra is mérsékelt marad. Csapadék elvétve sem valószínű.

Este: Rövidebb ideig süt majd a nap. A hőmérséklet fokozatosan 10 °C alá süllyedhet. A felhőzet helyenként sűrűbbé válhat, a párásság ismét fokozódhat, különösen a mélyebb völgyekben. A szél mérsékelt marad, így estére nyugodt és hűvös idő várható.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében péntekre érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger ~7 ~17 ~12 Gyöngyös ~5 ~16 ~11 Hatvan ~7 ~18 ~13 Heves (járás) ~5 ~17 ~12 Füzesabony ~6 ~18 ~12 Pétervására ~5 ~16 ~11 Bélapátfalva ~4 ~15 ~10

Összegzés:

Az időjárás holnap Hevesben tulajdonképpen kellemes őszi napnak ígérkezik. A kora reggeli hűvös, párás kezdet után délutánra kellemes idő várható. Nem kell készülni csapadékra vagy komoly széllökésekre, így ha kimozdulnánk, akár egy hosszabb séta vagy könnyű szabadtéri program is beleférhet. Ugyanakkor ne lepődjünk meg, ha a reggeli órákban ködös lesz az idő. Este pedig egyre hűvösebbé válik, így egy rétegesebb öltözet nem árt. Összességében: nyugodt, kissé őszi, de kellemes nap várható.