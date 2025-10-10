október 10., péntek

2 órája

Pénteken becsap az időjárás: így készülj, ha nem akarsz megázni

Címkék#időjárás előrejelés#réteges öltözködés#ősz

Az ősz végre megmutatja, milyen, amikor komolyan gondolja magát: szél, felhők és záporok érkeznek. A pénteki időjárás nem fogja kímélni a kabát nélkül indulókat.

Heol.hu

A hét utolsó munkanapján északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős, a hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul - írja a Köpönyeg. Mutatjuk, a részletes pénteki időjárást!

pénteki időjárás, felhő, ősz, kabát
A pénteki időjárás Hevesben igazi őszi változékony őszi lesz 
Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra HUSZ

Pénteki időjárás Hevesben: jobb lesz ma rétegesen öltözni

A Köpönyeg előrejelzései szerint ma már tisztán látszik, hogy a tegnapi nap fog folytatódni, be lesz borulva az ég, a napot pedig nem igazán fogjuk látni az égen. Északnyugat felől megérkeznek a vastag, komor felhők, amik esőt, záporokat és szelet hoznak magukkal.

Na de nem kell félni, nem fog egész nap esni az eső, azonban érezni fogjuk a levegőben az illatát, az egyszer biztos. A szél erős, sőt, néhol viharos lökéseket fog produkálni, így ismét rétegesen kell felöltözni ahhoz, hogy ne fázzunk - írja a Köpönyeg.

Ez nem jelenti azt, hogy csípős hideg lesz, sőt: a hőmérséklet marad a 15 és 21 fok tartományban, így a vastagabb kabátokra még nem lesz szükség. Egy esernyőt azonban mindenképpen tegyünk be a táskába!

A hét utolsó munkanapja tehát szelesen, esősen fog telni, de minden rossz után jön valami jó: talán a hétvége gyönyörű időjárással lep meg minket.

 

