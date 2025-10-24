október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Riasztás Hevesben: orkánerejű szél csapott le a térségre

Címkék#citromsárga riasztás#időjárás#szélvihar

Elsőfokú riasztás van érvényben az erős, viharos szél miatt.

Heol.hu

Erős észak-nyugati széllel érkezett meg hazánkba a hidegfront. Emiatt a HungaroMet Zrt. citromsárga riasztást adott ki több régióra is, főleg az ország középső és keleti felén. A főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer per óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken az óránkénti 80 kilométert meghaladó lökések is lehetnek.

A viharos szél miatt citromsárga riasztás van érvényben
A viharos szél miatt citromsárga riasztás van érvényben
Forrás:  HungaroMet

Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is. Hevesben eddig 70 kilométeres széllökéseket mértek a Mátra környékén, a Kékesen, Atkáron, illetve Markazon az Időkép széltérképe szerint.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hogy beszámoltunk róla a csütörtöki hidegfront alaposan felforgatta Heves vármegyét, fák dőltek a sínekre, a vonatok késtek, a tűzoltóknak pedig nem volt megállás. 

 

Erős széllökések vannak Hevesben
Erős széllökések vannak Hevesben
Forrás: időkép

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu