Riasztás Hevesben: orkánerejű szél csapott le a térségre

Erős észak-nyugati széllel érkezett meg hazánkba a hidegfront. Emiatt a HungaroMet Zrt. citromsárga riasztást adott ki több régióra is, főleg az ország középső és keleti felén. A főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer per óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken az óránkénti 80 kilométert meghaladó lökések is lehetnek.

A viharos szél miatt citromsárga riasztás van érvényben

Forrás: HungaroMet

Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is. Hevesben eddig 70 kilométeres széllökéseket mértek a Mátra környékén, a Kékesen, Atkáron, illetve Markazon az Időkép széltérképe szerint.

A hogy beszámoltunk róla a csütörtöki hidegfront alaposan felforgatta Heves vármegyét, fák dőltek a sínekre, a vonatok késtek, a tűzoltóknak pedig nem volt megállás.