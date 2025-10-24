2 órája
Riasztás Hevesben: orkánerejű szél csapott le a térségre
Elsőfokú riasztás van érvényben az erős, viharos szél miatt.
Erős észak-nyugati széllel érkezett meg hazánkba a hidegfront. Emiatt a HungaroMet Zrt. citromsárga riasztást adott ki több régióra is, főleg az ország középső és keleti felén. A főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer per óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken az óránkénti 80 kilométert meghaladó lökések is lehetnek.
Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is. Hevesben eddig 70 kilométeres széllökéseket mértek a Mátra környékén, a Kékesen, Atkáron, illetve Markazon az Időkép széltérképe szerint.
A hogy beszámoltunk róla a csütörtöki hidegfront alaposan felforgatta Heves vármegyét, fák dőltek a sínekre, a vonatok késtek, a tűzoltóknak pedig nem volt megállás.
