Szeles, hűvös, de frontmentes vasárnap vár ránk
Délen és keleten még előfordulhat csapadék, de délutánra már északnyugat felől csökken a felhőzet. Az erős szél miatt hűvös lesz az idő, 10–16 fok között alakul a hőmérséklet. A meteorológusok szerint frontmentes, nyugodtabb nap várható.
Hüvös, szeles időjárás vár ránk vasárnap.
A délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső. Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a vasárnapi időjárásról a Köpönyeg.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
