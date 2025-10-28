október 28., kedd

Napsütés vár ránk egész nap Hevesben? Mutatjuk a szerdai időjárást!

Címkék#HungaroMet#időjárás#napsütés

Kellemesen alakul a hőmérséklet holnap. A szerdai időjárás Hevesben napsütéses órákkal indul.

Mutatjuk, hogy alakul a szerdai időjárás Hevesben. Általában napos, száraz idő várható, estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet. A délnyugati, déli szél megélénkül, délnyugaton olykor meg is erősödik. Estétől a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható - írja a HungaroMet. 

Hogy alakul a szerdai időjárás Hevesben?
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?

Reggel (6–9 óra):
Friss, de fagymentes reggelre számíthatunk Hevesben, a hőmérséklet jellemzően 9-13 °C körül alakul. A napsütéses órák kezdetén fátyolfelhős, szűrt fényű idő várható, miközben a délies szél már megélénkül.

Délután (12–15 óra):
Többórás napsütés, kevés gomolyfelhő várható, csapadék nem valószínű. A délies áramlás és az enyhébb légtömeg hatására a hőmérséklet a megyében 14-16 °C-ig is emelkedhet. A szél továbbra is megélénkül: élénk, helyenként már erős lökések is előfordulhatnak.

Este (18–21 óra):
A naplementét követően is viszonylag enyhe marad az idő, 10-12 °C körül alakulhat a hőmérséklet. A légmozgás mérséklődik, de a délies szél még napnyugta után is érezhető lehet. A csillagos égbolt kedvezhet a kültéri programoknak.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger91612
Gyöngyös101613
Hatvan111714
Heves91512
Füzesabony101613
Pétervására111714
Bélapátfalva91512

Összegzés

Szerda Heves vármegyében egy kifejezetten kellemes, őszies hangulatú napot ígér: napsütés, enyhe hőmérséklet és száraz idő. Bár a délies szél megélénkül, komoly időjárási akadályra nem kell készülni. Ideális alkalom lehet egy séta, városnézés vagy egy délelőtti kávé a szabadban – érdemes most kihasználni a jó időt.

 

 

 

 

