Napsütés vár ránk egész nap Hevesben? Mutatjuk a szerdai időjárást!

Mutatjuk, hogy alakul a szerdai időjárás Hevesben. Általában napos, száraz idő várható, estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet. A délnyugati, déli szél megélénkül, délnyugaton olykor meg is erősödik. Estétől a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható - írja a HungaroMet.

Hogy alakul a szerdai időjárás Hevesben?

Milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben?

Reggel (6–9 óra):

Friss, de fagymentes reggelre számíthatunk Hevesben, a hőmérséklet jellemzően 9-13 °C körül alakul. A napsütéses órák kezdetén fátyolfelhős, szűrt fényű idő várható, miközben a délies szél már megélénkül.

Délután (12–15 óra):

Többórás napsütés, kevés gomolyfelhő várható, csapadék nem valószínű. A délies áramlás és az enyhébb légtömeg hatására a hőmérséklet a megyében 14-16 °C-ig is emelkedhet. A szél továbbra is megélénkül: élénk, helyenként már erős lökések is előfordulhatnak.

Este (18–21 óra):

A naplementét követően is viszonylag enyhe marad az idő, 10-12 °C körül alakulhat a hőmérséklet. A légmozgás mérséklődik, de a délies szél még napnyugta után is érezhető lehet. A csillagos égbolt kedvezhet a kültéri programoknak.

Aktuális riasztások

A HungaroMet szerint Heves vármegyében vasárnapra érvényben lévő veszélyjelzés nincs, így kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 9 16 12 Gyöngyös 10 16 13 Hatvan 11 17 14 Heves 9 15 12 Füzesabony 10 16 13 Pétervására 11 17 14 Bélapátfalva 9 15 12

Összegzés

Szerda Heves vármegyében egy kifejezetten kellemes, őszies hangulatú napot ígér: napsütés, enyhe hőmérséklet és száraz idő. Bár a délies szél megélénkül, komoly időjárási akadályra nem kell készülni. Ideális alkalom lehet egy séta, városnézés vagy egy délelőtti kávé a szabadban – érdemes most kihasználni a jó időt.