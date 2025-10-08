Ez az időjárás mindenkit kicsalogat – Mutatjuk, milyen időre számíthatsz Hevesben!

A reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg.

Szerdai időjárás Hevesben: igazi napos őszi idő várható

Fotó: Gal Gabor / Heol.hu

Szerdai időjárás Hevesben: igazi napfényes őszi idő várható

Szerdán még párásan, kissé ködösen kezdjük a reggelt, de ez nem tart sokáig, ugyanis rövidesen kisüt a nap, és a derű veszi át az uralmat. Olyan lesz, mint az őszi filmekben, és ezek után a napok után ez igazi ajándék így, október elején. A Köpönyeg előrejelzései szerint, ahogy haladunk előre a nappal, megérkezhetnek apróbb gomolyfelhők, de többnyire békével jönnek, nem okoznak sem hűvöset, sem csapadékot. Maximum helyenként elvétve egy-egy rövidke, gyenge zápor előfordulhat, de erre nem sok az esély.

Ezután csak melegedni fog a levegő: délutánra már akár 20 fok is lehet, így mindenki gondolkodhat rajta, mit csinál munka után. Hiszen ez az időjárás pont tökéletes egy sétára a szabadban! - írja a Köpönyeg.

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.