Heves vármegyében is viharos lesz a szombat – mutatjuk, mi vár ránk

A szombaton Heves vármegyében is változékony, helyenként szeszélyes időjárásra kell számítani. A reggeli órákban még nyugodt lesz az idő, de délutántól erősödő szél, eső és zivatarok is kialakulhatnak.

A szombati időjárás Hevesben esőt és szelet tartogat

Országos előrejelzés

Az ország nagy részén szombaton erőteljes légmozgásra és csapadékra kell készülni. A déli órákban zivatarok alakulhatnak ki, melyek hevesek is lehetnek. A szél és a csapadék miatt közlekedési nehézségek is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 13–18 °C között alakul, északnyugaton hűvösebb is lehet.

Szombati időjárás Hevesben

Reggel: A reggeli órákban nyugodt, borongós idő lesz, csapadék nem várható. A hőmérséklet 8–10 °C között alakul.

Délután: Délutánra fokozódik a légmozgás, és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 13–16 °C között alakul.

Este: Estére a szél tovább erősödhet, és újabb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 10–12 °C között alakul.

Aktuális riasztások

A HungaroMet sárga figyelmeztetést adott ki Heves vármegyére heves zivatarok, eső és szél miatt. A várható csapadék következtében a terepviszonyok, hidrológiai feltételek függvényében lokálisan kisebb-nagyobb árvizek előfordulhatnak. Kisebb területen esetleg lakott településeket is érinthet árvíz. A csapadék következtében bizonyos útszakaszokon akár vízátfolyások is kialakulhatnak. Alkalmazkodjunk a megváltozott útviszonyokhoz. Helyenként akár közlekedési korlátozások is lehetnek, hosszabb menetidőre számítsunk.

