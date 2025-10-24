1 órája
Heves vármegyében is viharos lesz a szombat – mutatjuk, mi vár ránk
Heves vármegyében a szombati nap kezdetben nyugodtan indul, a reggeli órákban csapadékmentes, borongós idő várható. A szombati időjárás Hevesben délutántól azonban változékonyra fordul, esőre, zivatarokra és erősödő szélre is számítani kell.
A szombaton Heves vármegyében is változékony, helyenként szeszélyes időjárásra kell számítani. A reggeli órákban még nyugodt lesz az idő, de délutántól erősödő szél, eső és zivatarok is kialakulhatnak.
Országos előrejelzés
Az ország nagy részén szombaton erőteljes légmozgásra és csapadékra kell készülni. A déli órákban zivatarok alakulhatnak ki, melyek hevesek is lehetnek. A szél és a csapadék miatt közlekedési nehézségek is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 13–18 °C között alakul, északnyugaton hűvösebb is lehet.
Szombati időjárás Hevesben
Reggel: A reggeli órákban nyugodt, borongós idő lesz, csapadék nem várható. A hőmérséklet 8–10 °C között alakul.
Délután: Délutánra fokozódik a légmozgás, és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 13–16 °C között alakul.
Este: Estére a szél tovább erősödhet, és újabb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 10–12 °C között alakul.
Aktuális riasztások
A HungaroMet sárga figyelmeztetést adott ki Heves vármegyére heves zivatarok, eső és szél miatt. A várható csapadék következtében a terepviszonyok, hidrológiai feltételek függvényében lokálisan kisebb-nagyobb árvizek előfordulhatnak. Kisebb területen esetleg lakott településeket is érinthet árvíz. A csapadék következtében bizonyos útszakaszokon akár vízátfolyások is kialakulhatnak. Alkalmazkodjunk a megváltozott útviszonyokhoz. Helyenként akár közlekedési korlátozások is lehetnek, hosszabb menetidőre számítsunk.
Járások szerinti becsült hőmérsékletek
|Járás neve
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Egri járás
|9
|15
|11
|Hatvani járás
|8
|14
|10
|Füzesabonyi járás
|9
|16
|12
|Pétervásárai járás
|8
|14
|10
|Hevesi járás
|9
|15
|11
|Gyöngyösi járás
|8
|14
|10
|Bélapátfalvi járás
|7
|13
|9
