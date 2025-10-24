október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Heves vármegyében is viharos lesz a szombat – mutatjuk, mi vár ránk

Címkék#időjárás előrejelés#vihar#időjárás#ősz

Heves vármegyében a szombati nap kezdetben nyugodtan indul, a reggeli órákban csapadékmentes, borongós idő várható. A szombati időjárás Hevesben délutántól azonban változékonyra fordul, esőre, zivatarokra és erősödő szélre is számítani kell.

Heol.hu

A szombaton Heves vármegyében is változékony, helyenként szeszélyes időjárásra kell számítani. A reggeli órákban még nyugodt lesz az idő, de délutántól erősödő szél, eső és zivatarok is kialakulhatnak.

Szombati időjárás Hevesben
A szombati időjárás Hevesben esőt és szelet tartogat
Forrás:  Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Országos előrejelzés

Az ország nagy részén szombaton erőteljes légmozgásra és csapadékra kell készülni. A déli órákban zivatarok alakulhatnak ki, melyek hevesek is lehetnek. A szél és a csapadék miatt közlekedési nehézségek is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 13–18 °C között alakul, északnyugaton hűvösebb is lehet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szombati időjárás Hevesben

Reggel: A reggeli órákban nyugodt, borongós idő lesz, csapadék nem várható. A hőmérséklet 8–10 °C között alakul.
Délután: Délutánra fokozódik a légmozgás, és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 13–16 °C között alakul.
Este: Estére a szél tovább erősödhet, és újabb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 10–12 °C között alakul.

Aktuális riasztások

A HungaroMet sárga figyelmeztetést adott ki Heves vármegyére heves zivatarok, eső és szél miatt. A várható csapadék következtében a terepviszonyok, hidrológiai feltételek függvényében lokálisan kisebb-nagyobb árvizek előfordulhatnak. Kisebb területen esetleg lakott településeket is érinthet árvíz. A csapadék következtében bizonyos útszakaszokon akár vízátfolyások is kialakulhatnak. Alkalmazkodjunk a megváltozott útviszonyokhoz. Helyenként akár közlekedési korlátozások is lehetnek, hosszabb menetidőre számítsunk.

Erről korábban itt írtunk:

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Járás neveReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Egri járás91511
Hatvani járás81410
Füzesabonyi járás91612
Pétervásárai járás81410
Hevesi járás91511
Gyöngyösi járás81410
Bélapátfalvi járás7139

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu