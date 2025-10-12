2 órája
Havas tél vagy enyhe napok jönnek? – Szent Mihály és a meteorológusok mást mondanak
Ahogy a hajnalok egyre deresebbek, a figyelem a közelgő időjárás felé fordul. Az idei tél várhatóan enyhe és száraz lesz a meteorológiai előrejelzések szerint. Szent Mihály napja óta a népi megfigyelések is jeleznek változást.
A hajnalok már deresek, a szélben hűvös illatot hoz a föld. A természet elcsendesedik, s mi is egyre gyakrabban gondolunk arra, mi vár ránk a téli hónapokban. Lesz-e hó, vagy inkább esős, szürke napokra ébredünk? Őseink nemcsak a naptárt figyelték, hanem az eget is, mert ahogy Szent Mihály napján, mondták, megmutatja magát a tél arca.
Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amely a régi paraszti hagyományban nemcsak vallási, hanem gazdasági és időjósló jelentőséggel is bírt. A Szent Mihály-nap a mezőgazdasági év fordulópontja volt: a nyári munkák befejeződtek, a pásztorok hazatértek a legelőkről, és a gazdák figyelni kezdték az ősz és a tél első jeleit. A Szent Mihály-naphoz számos időjárási megfigyelés, jóslat kapcsolódott, hiszen az emberek a természet változásaiból próbálták előre látni, milyen lesz az elkövetkező tél és az új esztendő. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: ”Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”. A marhák viselkedéséből is próbáltak jósolni: ha nyugtalanok voltak, sok hóra, ha csendesek, enyhe télre számítottak.
Ha megnézzük, idén milyen volt az időjárás szeptember r29-én, akkor arra emlékezhetünk, hogy körülbelül 19 fok volt, gomolyfelhők és napos idő volt jellemző, de a nap időnként kibújt a felhők mögül, és többfelé élénk, erős szél fújt. Ez a népi jóslás szerint azt jelentheti, hogy a tél nem töri ránk az ajtót hirtelen, hanem szép lassan ér ide.
Milyen lesz a tél?
Kíváncsiak voltunk, ha megkérdezünk egy meteorológust, mit mond, milyen a viszonya népi jóslásokhoz, mi a tapasztalata, megbízhatóak-e mindezek. Rázsi András, egri meteorológus leszögezte, bizony vannak olyanok , melyek bejönnek, de persze olyanok is, amelyek nem.
– Mondok példákat. A medárdi időszak abszolút jelen van, de a Katalinhoz kapcsolódó hiedelmek is 70-80 százalékban működnek, már ami a hőmérsékleti "előrejelzéseket" jelenti. A leghíresebb hiedelem, ami a medvéhez és az árnyékához kötődik, viszont nem működik – mondta.
Arra természetesen nem vállalkozik, hogy már most megjósolja, milyen lesz a tél, mennyi hó lesz, de ahogy elmondta, az óceáni áramlatok előrevetítenek azért már most néhány dolgot, és szavai szerint ha minden így marad, ahogy most, akkor az általános tapasztalatok szerint száraz telünk lehet.
A Hungaromet is erről ír. A hosszútávú időjárás előrejelzés már készen áll, ilyen lehet a téli időjárás idén a HungaroMet elemzései alapján, szerintük enyhe és nagyon száraz. Akárcsak az elmúlt telek. Tavaly az átlaghőmérséklet 1,3 fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti sokévi átlagot, így sorozatban a nyolcadik enyhe téli időszakot jegyezhettük fel. Az évszak nagy része átlag közeli hőmérsékletű volt, januárban volt két nagyon enyhe periódus. Komolyabb hidegbetörés viszont a mostani télen sem fordult elő hazánkban. A tél nagyon száraz volt, az évszak csapadékösszege országos átlagban a szokásos mennyiség alig felét érte el. Hasonlóan kevés csapadék az idei telet megelőzően a 2016/2017-es télen volt.
Mindezek fényében a természet és a tudomány közösen fest képet a közelgő télről. Az ősi hiedelmek és a modern meteorológiai elemzések együtt árnyalják a várható időjárást, aztán hamarosan kiderül, kinek lesz igaza.
