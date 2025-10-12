Havas tél vagy enyhe napok jönnek? – Szent Mihály és a meteorológusok mást mondanak

A hajnalok már deresek, a szélben hűvös illatot hoz a föld. A természet elcsendesedik, s mi is egyre gyakrabban gondolunk arra, mi vár ránk a téli hónapokban. Lesz-e hó, vagy inkább esős, szürke napokra ébredünk? Őseink nemcsak a naptárt figyelték, hanem az eget is, mert ahogy Szent Mihály napján, mondták, megmutatja magát a tél arca.

Vajon milyen lesz a tél? A népi hiedelmek szerint szeptember vége óta tudjuk Fotó: Huszár Márk

Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amely a régi paraszti hagyományban nemcsak vallási, hanem gazdasági és időjósló jelentőséggel is bírt. A Szent Mihály-nap a mezőgazdasági év fordulópontja volt: a nyári munkák befejeződtek, a pásztorok hazatértek a legelőkről, és a gazdák figyelni kezdték az ősz és a tél első jeleit. A Szent Mihály-naphoz számos időjárási megfigyelés, jóslat kapcsolódott, hiszen az emberek a természet változásaiból próbálták előre látni, milyen lesz az elkövetkező tél és az új esztendő. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: ”Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”. A marhák viselkedéséből is próbáltak jósolni: ha nyugtalanok voltak, sok hóra, ha csendesek, enyhe télre számítottak.

Ha megnézzük, idén milyen volt az időjárás szeptember r29-én, akkor arra emlékezhetünk, hogy körülbelül 19 fok volt, gomolyfelhők és napos idő volt jellemző, de a nap időnként kibújt a felhők mögül, és többfelé élénk, erős szél fújt. Ez a népi jóslás szerint azt jelentheti, hogy a tél nem töri ránk az ajtót hirtelen, hanem szép lassan ér ide.

Milyen lesz a tél?

Kíváncsiak voltunk, ha megkérdezünk egy meteorológust, mit mond, milyen a viszonya népi jóslásokhoz, mi a tapasztalata, megbízhatóak-e mindezek. Rázsi András, egri meteorológus leszögezte, bizony vannak olyanok , melyek bejönnek, de persze olyanok is, amelyek nem.

– Mondok példákat. A medárdi időszak abszolút jelen van, de a Katalinhoz kapcsolódó hiedelmek is 70-80 százalékban működnek, már ami a hőmérsékleti "előrejelzéseket" jelenti. A leghíresebb hiedelem, ami a medvéhez és az árnyékához kötődik, viszont nem működik – mondta.