Változékony időjárás vár ránk szerdán

Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a szerdai időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.