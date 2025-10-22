4 órája
Változékony időjárás vár ránk szerdán
A szerdai időjárás változékony lesz: borongós és napsütéses idő váltja majd egymást, eső viszont csak elszórtan várható. A hőmérséklet 16 és 21 között mozog majd.
Változékony időjárásra számíthatunk szerdán.
Forrás: Gettyimages.com
Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – számolt be a szerdai időjárásról a Köpönyeg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Orvosmeteorológia
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel