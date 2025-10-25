Köd helyett napsütés: ígéretes nap vár a hevesiekre vasárnap

A HungaroMet Nonprofit Zrt. aktuális prognózisa szerint az ország nagy részén mérsékelten felhős vagy gomolyfelhős idő várható vasárnap, több órára kisüt a nap is. Szórványosan előfordulhat gyenge eső vagy zápor, főként a reggeli és délelőtti órákban az északi-keleti térségekben. A légmozgás több helyen élénk lehet, különösen a délies vagy délkeleti szelek. A nappali hőmérséklet általában 14–20 °C között alakul. Este tovább csökken a hőmérséklet, jellemzően 5–13 °C köré.

Így alakul a vasárnapi időjárás

Reggel: A megye területén a hajnalfelkeltekor párásabb lehet a levegő, helyenként akár köd foltok is kialakulhatnak. Az ég többnyire borult vagy erősen felhős lesz, naposabb részekkel csak elvétve. A hőmérséklet reggel 6–9 °C körül alakulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, főként keleti irányból.

Délután: A levegő fokozatosan melegszik, délutánra akár 18–20 °C-ra is emelkedhet a hőmérséklet. A felhőzet gomoly- és fátyolfelhőkkel tarkított lesz, de a nap nagyobb részében ki lehet sütni. Csapadékra alacsonyabb az esély, de nem zárható ki egy-egy futó zápor, főként az északi dombvidéki részeken. A délies szél élénk lehet, lökések is előfordulhatnak.

Este: A felhőzet fokozatosan gyarapodik, különösen az északi és magasabb részeken. A hőmérséklet 12–14 °C köré csökkenhet. A szél mérséklődik, északnyugatira fordulhat. A csapadék valószínűsége tovább csökken, így viszonylag nyugodt este várható.

Aktuális riasztások

Jelenleg a met.hu veszélyjelzési oldala nem jelez érvényben lévő figyelmeztetést a Heves vármegye területére. Ez azt jelenti, hogy heves zivatarok, nagy jégeső vagy extrém széllökések nem szerepelnek a közelgő időjárásban.

Járások szerinti táblázat

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Bélapátfalvai 6–8 18–20 12–13 Egri 7–9 19–21 13–14 Füzesabonyi 6–8 18–20 12–13 Gyöngyösi 7–9 19–21 13–14 Hevesi 6–8 18–20 12–13 Pétervásárai 5–7 17–19 11–12 Hatvani 6–9 17–19 11–12

Vasárnap Heves vármegyében egy nyugodtabb, de több évszakos jelleggel bíró napra számíthatunk: a reggeli hűvös, párás kezdet után délutánra melegszik az idő, és a nap nagy részében akár kisüt a nap is. Este felé a felhők ismét megjelenhetnek, de csapadékra alacsony az esély. A szél délutánig élénk lehet, utána mérséklődik. Mindez kellemes, kora őszi hangulatot teremt – ideális lehet például kirándulásra, sétára, noha egy könnyű kabát reggel vagy este nem árt.