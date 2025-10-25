2 órája
Köd helyett napsütés: ígéretes nap vár a hevesiekre vasárnap
Vasárnap országszerte változékony időre számíthatunk, a hajnali hűvös óráktól délutáni melegedéssel, délkeleten akár napos idővel. Mutatjuk, milyen időre számíthatunk Heves vármegyében.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. aktuális prognózisa szerint az ország nagy részén mérsékelten felhős vagy gomolyfelhős idő várható vasárnap, több órára kisüt a nap is. Szórványosan előfordulhat gyenge eső vagy zápor, főként a reggeli és délelőtti órákban az északi-keleti térségekben. A légmozgás több helyen élénk lehet, különösen a délies vagy délkeleti szelek. A nappali hőmérséklet általában 14–20 °C között alakul. Este tovább csökken a hőmérséklet, jellemzően 5–13 °C köré.
Így alakul a vasárnapi időjárás
Reggel: A megye területén a hajnalfelkeltekor párásabb lehet a levegő, helyenként akár köd foltok is kialakulhatnak. Az ég többnyire borult vagy erősen felhős lesz, naposabb részekkel csak elvétve. A hőmérséklet reggel 6–9 °C körül alakulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, főként keleti irányból.
Délután: A levegő fokozatosan melegszik, délutánra akár 18–20 °C-ra is emelkedhet a hőmérséklet. A felhőzet gomoly- és fátyolfelhőkkel tarkított lesz, de a nap nagyobb részében ki lehet sütni. Csapadékra alacsonyabb az esély, de nem zárható ki egy-egy futó zápor, főként az északi dombvidéki részeken. A délies szél élénk lehet, lökések is előfordulhatnak.
Este: A felhőzet fokozatosan gyarapodik, különösen az északi és magasabb részeken. A hőmérséklet 12–14 °C köré csökkenhet. A szél mérséklődik, északnyugatira fordulhat. A csapadék valószínűsége tovább csökken, így viszonylag nyugodt este várható.
Aktuális riasztások
Jelenleg a met.hu veszélyjelzési oldala nem jelez érvényben lévő figyelmeztetést a Heves vármegye területére. Ez azt jelenti, hogy heves zivatarok, nagy jégeső vagy extrém széllökések nem szerepelnek a közelgő időjárásban.
Járások szerinti táblázat
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Bélapátfalvai
|6–8
|18–20
|12–13
|Egri
|7–9
|19–21
|13–14
|Füzesabonyi
|6–8
|18–20
|12–13
|Gyöngyösi
|7–9
|19–21
|13–14
|Hevesi
|6–8
|18–20
|12–13
|Pétervásárai
|5–7
|17–19
|11–12
|Hatvani
|6–9
|17–19
|11–12
Vasárnap Heves vármegyében egy nyugodtabb, de több évszakos jelleggel bíró napra számíthatunk: a reggeli hűvös, párás kezdet után délutánra melegszik az idő, és a nap nagy részében akár kisüt a nap is. Este felé a felhők ismét megjelenhetnek, de csapadékra alacsony az esély. A szél délutánig élénk lehet, utána mérséklődik. Mindez kellemes, kora őszi hangulatot teremt – ideális lehet például kirándulásra, sétára, noha egy könnyű kabát reggel vagy este nem árt.
