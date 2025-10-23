1 órája
A meteorológusok szerint nincs menekvés – figyelmeztetést adtak ki Heves vármegyére
Este jön, éjszaka tombol, holnap délelőtt távozik – de nyomot hagy maga után. Az előrejelzések szerint komoly mennyiségű eső érkezik csütörtök este Heves vármegyébe.
Csütörtökön és péntek délelőtt hidegfront vonul át Magyarország területén, amely esőt, záporokat és zivatarokat hoz. A front érkezésével a szél északnyugatira fordul, és viharossá fokozódik. A csapadék mennyisége területenként változó, de többfelé 20 mm-t meghaladó eső is várható. A hőmérséklet napközben 13–18 °C között alakul.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ez vár Heves vármegyére
– Átnézve elég sok modellfutás csapadékelőrejelzését, egyértelmű, hogy csütörtök estétől nagy területen jelentős eső várható – írta Facebook-oldalán Tóth Tamás meteorológus, aki elemzésében az Északi-középhegység időjárására is kitért.
A meteorológus szerint a számítások tulajdonképp szinkronban vannak, gyakorlatilag kivétel nélkül az Észak-Dunántúlra adják a legnagyobb esőt, területi átlagban is 20 mm feletti csapadékkal, ami lokálisan 40 mm körüli összeget is jelent (különösen Szombathely környékén). Az Északi-középhegységben is jellemzően 10-20 mm várható, így nagy valószínűséggel Heves vármegye is kap az esőből.
De a Dél-Dunántúl és az Alföld is kap 5-15 mm-t, de errefelé a beágyazott záporok, zivatarok, néhol megnövelhetik az előrejelzett mennyiséget.
Ilyen lesz a holnapi időjárás
5 mm-nél kevesebb eső pénteken délig csak kis területen várható. A nagy csapadék este lép be a nyugati határainknál,éjszaka áthelyeződik a keleti országrész fölé (miközben a csapadékmező gyengül), majd holnap délelőtt hagy el bennünket. Mögötte viszont a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén péntek délután és este posztfrontális záporok továbbra is kialakulnak.
A front érkezésével együtt feltámad az északnyugatira forduló szél, mely mögött péntek napközben az ország északkeleti felén többfelé lehetnek erős, viharos lökések – írta a Hungaromet. Délutánra fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és a hőmérséklet is jelentősen csökkenni fog.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|8
|14
|10
|Gyöngyös
|7
|13
|9
|Hatvan
|8
|14
|10
|Füzesabony
|8
|14
|10
|Pétervására
|7
|13
|9
Riasztás adtak ki Hevesre
A Magyarország északi részére, így Heves vármegyére is sárga figyelmeztetést adtak ki a viharos széllökések miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t – írja a Hungaromet.
Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét