Időjárás

1 órája

A meteorológusok szerint nincs menekvés – figyelmeztetést adtak ki Heves vármegyére

#időjárásjelentés#csapadék#meteorológus#időjárás

Este jön, éjszaka tombol, holnap délelőtt távozik – de nyomot hagy maga után. Az előrejelzések szerint komoly mennyiségű eső érkezik csütörtök este Heves vármegyébe.

Heol.hu

Csütörtökön és péntek délelőtt hidegfront vonul át Magyarország területén, amely esőt, záporokat és zivatarokat hoz. A front érkezésével a szél északnyugatira fordul, és viharossá fokozódik. A csapadék mennyisége területenként változó, de többfelé 20 mm-t meghaladó eső is várható. A hőmérséklet napközben 13–18 °C között alakul.

A Hungaromet radarképén is jól látszik, hogy valami közelít felénk. Heves vármegyében esőzések és viharos széllökések várhatóak.
A Hungaromet radarképén is jól látszik, hogy valami közelít felénk. Heves vármegyében esőzések és viharos széllökések várhatóak.
Forrás: HungaroMet / Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ez vár Heves vármegyére

– Átnézve elég sok modellfutás csapadékelőrejelzését, egyértelmű, hogy csütörtök estétől nagy területen jelentős eső várható – írta Facebook-oldalán Tóth Tamás meteorológus, aki elemzésében az Északi-középhegység időjárására is kitért. 

A meteorológus szerint a számítások tulajdonképp szinkronban vannak, gyakorlatilag kivétel nélkül az Észak-Dunántúlra adják a legnagyobb esőt, területi átlagban is 20 mm feletti csapadékkal, ami lokálisan 40 mm körüli összeget is jelent (különösen Szombathely környékén). Az Északi-középhegységben is jellemzően 10-20 mm várható, így nagy valószínűséggel Heves vármegye is kap az esőből.

De a Dél-Dunántúl és az Alföld is kap 5-15 mm-t, de errefelé a beágyazott záporok, zivatarok, néhol megnövelhetik az előrejelzett mennyiséget.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

5 mm-nél kevesebb eső pénteken délig csak kis területen várható. A nagy csapadék este lép be a nyugati határainknál,éjszaka áthelyeződik a keleti országrész fölé (miközben a csapadékmező gyengül), majd holnap délelőtt hagy el bennünket. Mögötte viszont a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén péntek délután és este posztfrontális záporok továbbra is kialakulnak. 

A front érkezésével együtt feltámad az északnyugatira forduló szél, mely mögött péntek napközben az ország északkeleti felén többfelé lehetnek erős, viharos lökések – írta a Hungaromet. Délutánra fokozatosan csökken a csapadékhajlam, és a hőmérséklet is jelentősen csökkenni fog.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Eger81410
Gyöngyös7139
Hatvan81410
Füzesabony81410
Pétervására7139

Riasztás adtak ki Hevesre

A Magyarország északi részére, így Heves vármegyére is sárga figyelmeztetést adtak ki a viharos széllökések miatt. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t – írja a Hungaromet.

70 km/h-s széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést Heves vármegyére
70 km/h-s széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést Heves vármegyére
Forrás: met.hu

 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
