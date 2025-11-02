Holnap a szél diktálja a tempót: változékony időjárás vár ránk Hevesben

Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű – számolt be a hétfői időjárásról a Hungaromet. Az országos előrejelzések után nézzük meg, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.

Holnapi időjárás Hevesben: Felhős, szeles, esős időre számíthatunk.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hevesben

Reggel (06:00–10:00): A nap első óráiban többnyire felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet lassan emelkedik, reggelre kb. 6–8 °C körül alakulhat. A nyugati–északnyugati irányú szél már ekkor is élénk lehet, így hűvösebbnek érződhet a levegő.

Délután (12:00–17:00): A délutáni órákban továbbra is erősen felhős lesz az ég. A hőmérséklet 14–18 °C között alakulhat (a meteorológiai modellek szerint akár 17–18 °C is lehet). A légmozgás fokozódik: nyugati–északnyugati szél feltámadhat, időnként élénk lökésekkel. Nagyobb esőzésekre nem számíthatunk, azonban helyenként előfordulhat futó zápor (különösen a megye északi részén).

Este (17:00–23:00): Estére ismét lehűlés várható. A hőmérséklet fokozatosan 10–13 °C-ra eshet vissza. Az ég változatlanul felhős marad, és a szél sem csitul – a nyugati–északnyugati irányú lökések még tartósabbak lehetnek, ezért élénk légmozgásra kell számítani.

Aktuális riasztások

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai figyelmeztetés a vármegyében. A HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést vagy riasztást.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 6–8 16–18 11–13 Gyöngyös 6–8 15–17 10–12 Hatvan 6–8 15–17 10–12 Füzesabony 6–8 14–16 9–11 Heves 6–8 14–16 9–11 Pétervására 5–7 14–16 9–11 Bélapátfalva 5–7 14–16 9–11

Milyen idő lesz holnap?

Holnap tehát felhős, borongós időre számíthatunk Heves vármegyében. Az időjárás holnap megkímél minket a nagyobb esőzésekről, azonban az esti órákban fokozódó széllökések várhatóak. Ha kimozdulunk, érdemes rétegesen öltözködni, és erős széllökések esetén szélvédett helyet keresni.