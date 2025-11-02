1 órája
Holnap a szél diktálja a tempót: változékony időjárás vár ránk Hevesben
A meteorológusok előrejelzése szerint Heves vármegyében holnap reggeltől estig felhős, szeles időre készülhetünk, helyenként futó záporokkal. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.
Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű – számolt be a hétfői időjárásról a Hungaromet. Az országos előrejelzések után nézzük meg, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hevesben
Reggel (06:00–10:00): A nap első óráiban többnyire felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet lassan emelkedik, reggelre kb. 6–8 °C körül alakulhat. A nyugati–északnyugati irányú szél már ekkor is élénk lehet, így hűvösebbnek érződhet a levegő.
Délután (12:00–17:00): A délutáni órákban továbbra is erősen felhős lesz az ég. A hőmérséklet 14–18 °C között alakulhat (a meteorológiai modellek szerint akár 17–18 °C is lehet). A légmozgás fokozódik: nyugati–északnyugati szél feltámadhat, időnként élénk lökésekkel. Nagyobb esőzésekre nem számíthatunk, azonban helyenként előfordulhat futó zápor (különösen a megye északi részén).
Este (17:00–23:00): Estére ismét lehűlés várható. A hőmérséklet fokozatosan 10–13 °C-ra eshet vissza. Az ég változatlanul felhős marad, és a szél sem csitul – a nyugati–északnyugati irányú lökések még tartósabbak lehetnek, ezért élénk légmozgásra kell számítani.
Aktuális riasztások
Jelenleg nincs érvényben meteorológiai figyelmeztetés a vármegyében. A HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést vagy riasztást.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|6–8
|16–18
|11–13
|Gyöngyös
|6–8
|15–17
|10–12
|Hatvan
|6–8
|15–17
|10–12
|Füzesabony
|6–8
|14–16
|9–11
|Heves
|6–8
|14–16
|9–11
|Pétervására
|5–7
|14–16
|9–11
|Bélapátfalva
|5–7
|14–16
|9–11
Milyen idő lesz holnap?
Holnap tehát felhős, borongós időre számíthatunk Heves vármegyében. Az időjárás holnap megkímél minket a nagyobb esőzésekről, azonban az esti órákban fokozódó széllökések várhatóak. Ha kimozdulunk, érdemes rétegesen öltözködni, és erős széllökések esetén szélvédett helyet keresni.
