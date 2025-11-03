32 perce
Holnap mozgalmas időjárás vár Hevesre
Kedden változékony időjárásra számíthatunk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Heves vármegyében.
A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Az ég erősen felhős lesz, csapadék főleg a front mentén alakulhat ki. A légmozgás északnyugatira fordul, több helyen élénkülhet, a délutáni órákban akár 60–65 km/h körüli széllökések sem kizártak – számolt be a keddi időjárásról a Hungaromet. Az országos előrejelzések után nézzük meg, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Heves vármegyében
Reggel: A reggeli órákban erősen felhős vagy borult idő várható, különösen az alacsonyabb fekvésű területeken párásodás, ködfoltok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 5–8 °C körül alakul.
Délután: A front átvonulását követően nyugatról fokozatosan csökkenhet a felhőzet, ugyanakkor a megyében még számítani kell futó záporokra is. A légmozgás északnyugatira fordul és élénk, helyenként erős lehet, széllökésekkel. A délutáni maximumok 12–14 °C körül alakulnak.
Este: Az esti órákra a légmozgás mérséklődik, az időjárás megnyugszik, azonban az ég részben felhős marad. A hőmérséklet 8-10 °C-ra esik vissza, párásodás vagy ködfoltok megjelenése sem kizárt.
Aktuális riasztások
Jelenleg nem adtak ki meteorológiai riasztást a vármegyére.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Eger
|5–8
|12–14
|8–10
|Gyöngyös
|5–9
|12–15
|8–11
|Heves
|6–8
|13–14
|8–10
|Hatvan
|6–9
|13–15
|9–11
|Pétervására
|4–7
|11–13
|7–9
Milyen idő lesz holnap?
Az időjárás holnap reggel még csendes, ködös és kissé hűvös lesz, délután megélénkül a szél, esetenként futó záporok fordulhatnak elő, majd este ismét nyugodt időre számíthatunk. Ha kimozdulunk, mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni.
