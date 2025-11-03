Holnap mozgalmas időjárás vár Hevesre

A köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Az ég erősen felhős lesz, csapadék főleg a front mentén alakulhat ki. A légmozgás északnyugatira fordul, több helyen élénkülhet, a délutáni órákban akár 60–65 km/h körüli széllökések sem kizártak – számolt be a keddi időjárásról a Hungaromet. Az országos előrejelzések után nézzük meg, milyen lesz a holnapi időjárás Hevesben.

Holnapi időjárás Heves: futó záporokkal érkezik a hidegfront.

Forrás: Baon.hu

Ilyen lesz a holnapi időjárás Heves vármegyében

Reggel: A reggeli órákban erősen felhős vagy borult idő várható, különösen az alacsonyabb fekvésű területeken párásodás, ködfoltok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 5–8 °C körül alakul.

Délután: A front átvonulását követően nyugatról fokozatosan csökkenhet a felhőzet, ugyanakkor a megyében még számítani kell futó záporokra is. A légmozgás északnyugatira fordul és élénk, helyenként erős lehet, széllökésekkel. A délutáni maximumok 12–14 °C körül alakulnak.

Este: Az esti órákra a légmozgás mérséklődik, az időjárás megnyugszik, azonban az ég részben felhős marad. A hőmérséklet 8-10 °C-ra esik vissza, párásodás vagy ködfoltok megjelenése sem kizárt.

Aktuális riasztások

Jelenleg nem adtak ki meteorológiai riasztást a vármegyére.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Eger 5–8 12–14 8–10 Gyöngyös 5–9 12–15 8–11 Heves 6–8 13–14 8–10 Hatvan 6–9 13–15 9–11 Pétervására 4–7 11–13 7–9

Milyen idő lesz holnap?

Az időjárás holnap reggel még csendes, ködös és kissé hűvös lesz, délután megélénkül a szél, esetenként futó záporok fordulhatnak elő, majd este ismét nyugodt időre számíthatunk. Ha kimozdulunk, mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni.